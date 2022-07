«Hoy ya vuelvo a mi trabajo como asesor financiero»

En medio de un desayuno con amigos y familia antes de volver a su rutina como asesor financiero, el corredor donostiarra Teo Lázaro hace balance sobre el primer año en que ha dejado las calles de Pamplona para retransmitir los encierros de San Fermín en TVE. Fue propuesto por sus antecesores en esta cobertura televisiva, Javier Solano y Elena S. Sánchez, para ser el sucesor, una decisión que aceptó tras días de reflexión. La cadena pública despidió ayer la fiesta popular, que regresó tras el parón de dos años por la pandemia. Y lo ha hecho con gran éxito de audiencia: los encierros han llegado a superar el 60% de cuota de pantalla. Los presentadores Julián Iantzi y Ana Prada también han acompañado a Lázaro en las retransmisiones.

-¿Ha sido la experiencia televisiva como se la esperaba?

-Cuando asumí este gran reto lo afronté con mucha responsabilidad e ilusión. Ahora, al hacer balance me quedo muy satisfecho. Estoy recogiendo muestras de cariño por la calle. Teníamos el listón muy alto y era muy difícil estar a la altura. Hemos sido un equipo de más de cien personas. El despliegue de TVE es increíble y ha premiado el valor humano. No soy un hombre de medios, he trabajado para la televisión de manera puntual en Canal 4 de Navarra hace once años. Vivir la experiencia con el equipo de RTVE ha sido un auténtico lujo.

-Se le ha visto sufrir desde la tele y con ganas de bajar al encierro...

-Sin duda. El primer día fueron unas sensaciones encontradas, porque tenía el privilegio de contarle al mundo qué ocurría en esos 848 metros mágicos del recorrido del encierro, pero a la vez me faltaba el sentirme realizado como he estado estos años como corredor.

-¿Le costó aceptar la propuesta de RTVE?

-Me llegó el 29 de abril. Me sorprendió una llamada de Lara Robles, la directora de magacines de TVE, en la que me dijeron que querían hablar conmigo para proponerme que participara en las retransmisiones de San Fermín. Fue como una especie de 'shock'. Una hora después, me estaba llamando también el productor ejecutivo del programa para explicarme de qué se trataba la cobertura. Le contesté que necesitaba algunos días para pensármelo, porque lo quería hablar con mis padres, hija y con alguna que otra persona cercana.

-¿Recibió algún consejo por parte de sus antecesores?

-Hablé con Javier Solano y Elena S. Sánchez, que me corroboraron que habían sido ellos los que me habían propuesto. Con Elena tengo amistad desde hace mucho tiempo y Javier es un referente, con quien también he tenido muy buena relación. Cuando les consulté la propuesta de RTVE, me dijeron que claro. Elena me llamó antes para comunicarme que Javier se había jubilado y que ella había decidido poner un punto y aparte en San Fermín. Es un orgullo que las personas que me han precedido piensen que eres tú el digno sucesor.

-¿Cómo se organiza la retransmisión de un evento con tanta audiencia?

-Han sido más de nueve días, porque el domingo 3 de julio ya llegaron mis compañeros de Madrid. Yo vivo en Pamplona desde hace once años, aunque nací en San Sebastián. Cuando llegó todo el dispositivo de RTVE, tuvimos una reunión informal y al día siguiente, los ensayos generales del 'chupinazo' y los encierros. En el día a día, me levantaba a las 5 de la mañana para llegar sobre las 6 a la unidad móvil. Mi compañera Ana Prada, por peluquería y maquillaje, se levantaba una hora antes. Después, me iba a la cuesta de Santo Domingo y arrancaban las retransmisiones a las 7:15 horas, para después volver al set. He tenido el privilegio de haber podido vivir la calle y estar con compañeros corredores de otros años. No he perdido la conexión. A las 8:30 horas terminábamos, y en 'La hora de La 1' hacíamos otra crónica.

-Después de San Fermín, ¿a qué se dedica?

-Hoy mismo ya me incorporo a mi oficina de Seguros Bilbao. Soy asesor financiero y me dedico a los seguro de riesgo, de vida y de salud. También trabajo con planes de pensiones y de ahorro. Fíjate qué distancia, en mi día a día, a lo que ha sido mi trabajo estas últimas nueve jornadas en RTVE.

-Finalizadas las fiestas en Pamplona, ¿qué balance hace?

-Si miramos ahora con carácter retrospectivo, no tengo la sensación de que hayan sido unos encierros con aglomeraciones. Había ganas de fiesta, de vivir, de sentir. Y del encierro también. No creo que haya habido más gente que otros años. Ha habido días donde ha bajado la participación y se ha notado en la calle. Fueron encierros muy limpios, salvo el del día 11, que fue terrorífico y pudo acabar en algo dramático.

-¿Debe TVE prestar más atención a los toros el resto del año y ofrecer alguna corrida?

-Es mi opinión personal. Soy aficionado a los toros en todas sus expresiones, tanto en la tauromaquia popular como en lo que es la corrida de toros. Los encierros de Pamplona existen porque los toros se conducen al punto donde van a ser lidiados por la tarde. Uno es consecuencia de lo otro, es obvio. Hay una ley que lo ampara y deberían ser mostrados en los horarios que corresponda. Hay un punto de ausencia de mostrar lo que es el mundo del toro.