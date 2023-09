El último y tormentoso amor de María Teresa Campos: «No me parece bien terminar seis años de relación por whatsapp»

María Teresa Campos y Edmundo 'Bigote' Arrocet mantuvieron una larga relación de casi cinco años. Él había enviudado y ella estaba soltera de nuevo cuando se conocieron en televisión. La Campos entrevistó en 2014 al cómico y ahí surgió el amor hasta que ambos dieron por concluida la relación en 2019. Fue a partir de ese momento cuando se desató la tormenta con graves acusaciones entre ambos.

A principios del 2020, María Teresa Campos soltaba un 'bombazo' en la revista ¡Hola!: «No se terminan casi seis años de relación por whatsapp. No me parece bien cómo lo ha hecho (...) He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo».

En las declaraciones hechas a la revista, se notaba el amargor por el amor perdido, pero también resolución a la hora de afrontar el futuro, en el que no había cabida para una segunda vuelta: «Cierro la puerta. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo. (...) No pretendo tampoco decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera».

«Por whatsapp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor», desveló entonces la presentadora, quien ya solo con estas afirmaciones dejaba claro que la separación no le resultó fácil. En realidad fue el colofón a una ruptura que ya había sido confirmada por ella misma en un comunicado que leyó su hija Terelu, llorando, en el programa 'Viva la Vida': «A lo largo de estos años, en mi relación sentimental con Edmundo Arrocet, se ha especulado en numerosas ocasiones con crisis y rupturas que eran infundadas. Por eso, ahora quiero ser yo misma quien os comunica que las relaciones duran más o menos en el tiempo, a veces, toda la vida, o casi 6 años, como ha sido mi caso con Edmundo».

Se refería la comunicadora a los rumores de infidelidad que rodearon a la pareja desde hacía años y a los que Bigote Arrocet respondió así en la televisión: «He escuchado que me han dejado la maleta en la puerta de casa, que soy un chulo, que ando con otras mujeres, que estoy arruinado, que me muero…. Es una cosa espectacular. A nosotros nos entra la risa», decía hace un tiempo en 'Espejo Público'.

Pero el humorista siempre presumió de ser infiel, aunque nunca dijo nombres. Un año después, en el programa de televisión de 'Secret Story', Arrocet llegó a decir que «todos los hombres lo hacen, pero hay que saber hacerlo bien. (...) Es un tema de acuerdo a la religión y el país. En los países árabes te puedes casar con tres, cuatro o cinco mujeres y no pasa nada. El lado occidental es el más falso de todos porque uno se casa y tiene a su novia y tiene a su amante en la mayoría de los casos. La infidelidad es relativa, la llevamos todos en los hombres».

Las imágenes no gustaron a la audiencia de 'Secret Story' y rápidamente se hicieron virales en las redes sociales. Su concurso fue efímero tras aquellas declaraciones.