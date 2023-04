TVE abre un hotel de cuatro estrellas con Toni Acosta para sus noches diarias

No es un horario habitual para la ficción diaria, pero TVE quiere abrirse un hueco en el disputado 'access prime time', una de las franjas televisivas más competitivas de los últimos años, donde 'El hormiguero' de Antena 3 lidera con holgura. La apuesta de la cadena pública para recuperar al público después de la segunda edición del 'Telediario' es 'Cuatro estrellas', una nueva comedia contemporánea, romántica y familiar, en la que tampoco faltará su punto dramático y misterioso en torno a las tramas que giran sobre la familia

La producción arranca con una serie de confesiones de Ricardo, el personaje interpretado por Antonio Resines, y que está dispuesto a contar a todos un secreto que lleva ocultando desde hace cuatro décadas: tiene una hija secreta que se llama Clara, a quien da vida la actriz Toni Acosta. Unos acontecimientos hacen desaparecer a Ricardo y la llegada del nuevo personaje a la familia coincide con que el hotel recibe su cuarta estrella en el peor momento. Mientras tanto, Rita (Ana Gracia), una madre muy preocupada por las apariencias, va a tirarse de los pelos con la noticia. Por su parte, las dos hermanas van a vivir de manera diferente la situación: Marta (Dafne Fernández), caprichosa y superficial, va a declararle la guerra desde el minuto uno, pero Silvia (Marta Aledo), amiga de Clara desde la infancia, aunque perdieron el contacto, hará todo lo posible para que la situación no se vaya de madre.

Detrás de esta nueva apuesta diaria, que produce RTVE en colaboración de Good Mood, está el cerebro del productor Daniel Écija, uno de los grandes creadores de los mayores éxitos de la ficción española en televisión. Bajo su atenta mirada surgieron series como 'Médico de familia' o 'Los Serrano', en Telecinco, y también 'Águila roja' o 'Estoy vivo', emitidas en la cadena pública. Su último trabajo para la pequeña pantalla ha sido 'Cristo y Rey' (Atresplayer Premium), ambientada en la historia de amor que vivieron Bárbara Rey y Ángel Cristo.

Ejercicio de nostalgia

Sin embargo, con 'Cuatro estrellas' quiere hacer un ejercicio de nostalgia que solo la madurez y la experiencia personal te permiten hacer. «La serie habla de volver a donde fuiste feliz. De las segundas oportunidades; y de cuando alcanzas una edad de madurez en la que algunas veces has acertado con tus decisiones y otras no tanto», indica Écija. El productor cuenta que empezó a trabajar en TVE y hacer una serie para la televisión pública «exige un acto de responsabilidad».

A nivel de audiencias, el reto no será fácil. La ficción se emitirá de lunes a jueves, después del 'Telediario', y se enfrentará a 'El hormiguero', convertido en uno de los espacios más vistos de la televisión. Pero a esa hora también se ofrecen otros formatos con gran aceptación: 'First dates' y 'El intermedio'. La arriesgada propuesta de TVE es programar una serie costumbrista para crear cita, en un horario, el de la noche, en el que abundan los programas de entretenimiento, pero no hay ninguna ficción como si ocurre en la franja de tarde, donde 'La promesa' ha logrado desbancar a su rival más directo, el serial 'Amar es para siempre'. «Es un horario extraordinariamente competitivo», recuerda Écija.

Desde RTVE confían en un producto que cuenta la historia de cuatro mujeres que hablan de cosas «que nos preocupan»: el amor, la familia, los padres y la amistad. O el regresar al pueblo, donde nada ha cambiado aparentemente. «La nostalgia es un camino maravilloso. TVE es un extraordinario sitio para volver hablar de lo que más importa en una ficción: las personas», destaca el productor, quien ha puesto en valor el «reparto descomunal» de la producción y de los catorce guionistas que escriben la serie. Pide, eso sí, paciencia: «Volvemos a la televisión de los audímetros, en la que el público soberano decide la continuidad de la serie».

El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, defiende que, ante un panorama audiovisual donde el consumo de ficción cambió por la irrupción de las plataformas de 'streaming', las cadenas en abierto «deben apostar por series con un perfil diario» porque «acompañan en el día a día, crean cita y tienen sentido en la televisión lineal». «Hay que darle tiempo, pero se va hacer un hueco entre los espectadores», confía el directivo, quien pone en valor el trabajo de Daniel Écija, un profesional que «conoce a la audiencia de este país».