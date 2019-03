El fútbol femenino en España está en el mejor momento de su historia. Y no es una moda. Ha llegado para quedarse, como dice Amanda Sampedro, capitana del Atlético de Madrid. Lo que se ha conseguido, lo que falta por lograr, la lucha diaria por hacer de lo que era un hobby una profesión con todos los derechos. Historias de mujeres que ya lo han logrado casi todo, como Vero Boquete o de estudiantes de instituto que ya son campeonas del mundo, como Ana Tejada. Historias de futbol. Y de mujeres. Porque ellas juegan.

Programación especial Día de la Mujer en Cosmo

El canal dedica este día a todas las mujeres con una programación especial que incluye series, cine y entrevistas. Comenzará con un maratón de la segunda temporada de Great News a partir de las 17.40 horas. En esta divertida serie Katie (Briga Heelan), una joven que trabaja en una agencia de noticias, se las tiene que ver con Carol (Andrea Martin), su madre y becaria en la misma empresa. Ambas tendrán que aguantarse la una a la otra en el día a día. En los nuevos capítulos Tina Fey, productora de esta comedia, se coloca también frente a las cámaras y participa como estrella invitada . El cine tomará el relevo a partir de las 21.00 horas con la emisión de La reina Victoria (2009), película protagonizada por Emily Blunt y basada en la vida de Victoria I del Reino Unido, mujer que gobernó hasta los 81 años y que no tuvo un reinado nada fácil. Victoria fue coronada reina cuando aún era menor de edad. A continuación, se emite Noche real (2015), película que nos sitúa en el 8 de mayo de 1945, día que finalizó la Segunda Guerra Mundial. La ciudad de Londres celebra el final de la guerra y en Buckingham Palace la princesa Elizabeth (Sarah Gadon) y su hermana Margarita (Bel Powley) están deseando tomar parte de la alegría generalizada que inunda la ciudad, fuera de palacio. A ambas se les permite salir de incógnito para formar partes de las celebraciones, dando comienzo a una noche llena de emoción, peligro y romance. Para terminar este día tan especial, no podían faltar las mejores entrevistas de Graham Norton en la nueva temporada de The Graham Norton Show, que se estrenará este mismo día. El primer programa contará con la participación de Lady Gaga quien acudirá junto a Bradley Cooper para hablar de su película Ha nacido una estrella, ganadora de un Óscar por la canción Shallow, que ambos interpretan.