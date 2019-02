Tu cara me suena. Final (Antena 3, 21.10 horas)

Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll se han convertido en los finalistas de la séptima edición del concurso. Los cinco se lo jugarán todo desde el principio del programa. Soraya cantará Never Enough; Mimi será Lady Gaga con You and I; Carlos Baute imitará a Manolo Escobar, María Villalón será Pasión Vega con Ojos verdes y Jordi Coll interpretará Keep Faith de Bon Jovi.

La chica del tambor (#0, 21.00 horas)

Charlie viajará al Líbano escoltada por la gente de Michel donde volverán a poner a prueba el amor que siente por él y la causa palestina. Será abandonada en un campo de entrenamiento con otras personas provenientes de occidente que quieren luchar a favor de los palestinos. Charlie se entrena con armas y técnicas de guerra en un campamento en el que reina la desesperación. No solo tendrá que enfrentarse a exhaustas pruebas físicas sino también al cuestionamiento de algún compañero que no cree en su implicación en la lucha.

Mientras investigan el lugar donde se producirá el siguiente atentado, un descubrimiento inaudito hará posible que el equipo de Kurtz descifre los mensajes de la célula, adelantándose a sus movimientos.