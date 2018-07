Equipo de investigación (la Sexta, 2.30 horas)

Se investigan los fallos del sistema que hay tras los hechos violentos cometidos presuntamente por niños en los últimos meses. El programa se centra en la violación grupal por las que detienen a chicos de edades comprendidas entre los 13 y 16 años. Para ello se hará un recorrido por nueve hechos diferentes protagonizados todos por menores, la llamada Generación Z.

El embarazo de la Rebe (Cuatro, 21.15 horas)

Dani tiene una sorpresa para su hija: un piso en el que pueda vivir con José. Pero lo cierto es que parece no gustarle del todo a la joven. Mientras tanto, Marisol piensa que va a tener una nieta y, por eso, el nuevo piso necesita una habitación rosa. Dani, por su parte, se pone manos a la obra pero no es tan fácil como parece y acaba necesitando la ayuda de José. ¡Ya no podemos más! La familia de La Rebe está entusiasmada con la noticia de que la niña de sus ojos va a tener un bebé.