En esta ocasión, el famoso agente británico James Bond (007) tendrá que poner a prueba su fidelidad y amistad hacia M, cuando la experimentada jefa del servicio de inteligencia comience a ser acosada por su pasado. James Bond tendrá que averiguar de dónde procede el foco del peligro para poder atajarlo y mantener a salvo no solo a M, sino a toda la agencia e incluso a sí mismo.

Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante adinerado de Santa Bárbara, California, supo desde los siete años que sería presidente de los Estados Unidos. Antes de nada, tendrá que aprender a manejar el panorama político más traicionero de todos: la escuela secundaria de Saint Sebastian. Para lograr ser elegido Presidente del Consejo Estudiantil, asegurarse un puesto en Harvard, y mantenerse en su particular camino hacia el éxito, Payton tendrá que ser más astuto que sus despiadados compañeros de clase sin sacrificar su propia moralidad ni su imagen. The Politician de Ryan Murphy es una comedia satírica oscura, que muestra una mirada única de lo que realmente se necesita para ser alguien en el mundo de la política.

The Politician / Netflix

Volverte a ver / Telecinco, 21.00 horas

Artista inquieta y amante de los retos, Edurne es una mujer que nunca ha dejado de luchar por sus sueños. La cantante, compositora, actriz y miembro del jurado de Got Talent España, será cómplice de la abuela de Mario, gran admirador de la cantante madrileña. Decidida a agradecer a su nieto todo el cariño que le da, Ángeles contará con la ayuda de la artista, que sorprenderá al joven interpretando una de las canciones de su último disco y brindándole la oportunidad de que la peine y maquille en su próximo concierto.

Otros de los invitados serán una mujer que sueña con reencontrarse con su sobrino, a quien no ve desde hace 14 años; un hombre determinado a pedir una segunda oportunidad a su exmujer; un padre que anhela recuperar la relación con su hija, a la que no ve desde hace seis años; y una mujer que desea pedir perdón a su hermana por no haberla cuidado cuando estaba enferma de cáncer.