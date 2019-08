Hoy no, mañana / La 1, 21.10 horas

Uno de los protagonistas esta semana será Carlos Sobera, además por partida doble. El presentador organizará un particular First Dates con Florentino Pérez y un posible fichaje, y junto a José Coronado tendrá una pugna por las apuestas. Habrá un programa diferente del Chiringuito de jugones, con Eduardo Inda, Josep Pedrerol y Tomás Roncero, que harán una particular retransmisión desde un quirófano. Además, a El Padrino también le afectan los recortes.