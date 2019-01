Regresa el concurso musical con la actuación de una rompedora Mimi, que se traerá a sus bailarinas de Lola Indigo para dar vida a las Pussycat Dolls. Por su parte, Manu Sánchez se convertirá en Carlos Baute y Jordi Coll se meterá en la piel de Will Smith. En la duodécima gala se podrá disfrutar de unas actuaciones con mucho flow y además, se anuncia la presencia de invitados estrella.

Tu cara me suena (Antena 3, 21.10 horas)

Grace and Frankie (Netflix desde hoy)

FYRE: The Greatest Party That Never Happened (Netflix, desde hoy)

Una exclusiva mirada tras las bambalinas del infame festival de música Fyre y su fracaso. Sus creadores, Billy McFarland y el rapero Ja Rule, lo promocionaron como un festival de música a todo lujo que tendría lugar en una isla privada en Bahamas con supermodelos en bikini, actuaciones musicales de primera y todas las comodidades imaginables. Pero cuando los invitados llegaron, la realidad distaba mucho de las promesas.

Chris Smith, director del documental nominado al Emmy , ofrece una mirada de primera mano al estrepitoso desastre que supuso Fyre contado por los mismísimos organizadores.

Hombres violentos (Televisión Canaria, 15.45 horas)

Lou Wilkinson es un ganadero que poco a poco ha acaparado todo el valle. La única oposición a sus ambiciones es el joven ganadero John Parrish. Wilkinson cuenta con el apoyo de su hermano y su mujer Marta para llevar a cabo sus proyectos. Judith, la hija de Wilkinson, se enamora de Parrish y le pide ayuda cuando se escapa del rancho de sus padres. Este hecho, unido a las muertes de Marta y Cole, inspiran en Wilkinson planes de venganza.