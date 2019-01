Titanes, Sex Education y Amigos de la universidad (Netflix, desde hoy)

La plataforma digital ofrece Titanes, donde los más jóvenes seguirán a Robin, ex compañero de Batman, quien tras lanzarse a actuar por su cuenta, se encuentra con una serie de jóvenes héroes con problemas que necesitan desesperadamente un mentor. También podrán sumergirse en la vida de Otis Milburn: un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, vídeos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema. Cuando su particular situación sale a la luz en la escuela, Otis se da cuenta de que puede usar los conocimientos adquiridos para mejorar su estatus. Todo ello en Sex Education. Y, por último, se estrena la segunda temporada de Amigos de la universidad. Ya ha pasado un año desde que se enteraron del romance entre Ethan y Sam –incluida Lisa, la esposa de Ethan–, y el grupo aún está separado. Ninguno sabe nada de Lisa, Ethan estuvo canalizando su arrepentimiento como escritor de una novela para jóvenes, y Sam ha estado intentando reparar su matrimonio con Jon. Pero la boda de Max se acerca, y los amigos no podrán evitarse por mucho más tiempo. Entre la fiesta de compromiso, la despedida de soltero y la boda, los seis tendrán que superar los rencores del pasado y hallar la forma de volver a funcionar como grupo. ¿Podrán seguir adelante sin recaer en sus viejos patrones destructivos?