Programado por... Belén Cuesta / TCM, 21.00 horas

Belén Cuesta tiene muy claro cuándo nació su vocación de actriz. «De pequeña veía películas como Los Goonies o El mago de Oz y quería que me pasaran esas cosas», recuerda. «Luego, en el instituto, comencé a hacer obras de teatro y eso me fascinó. El profesor de Literatura me encargaba que repartiera los papeles entre mis compañeros. Más tarde estudié Arte Dramático y durante una época di clases de teatro a niños».

Todos los sábados de agosto elegirá sus películas favoritas de la programación de y explicará a los telespectadores cómo y por qué le han influido en su carrera. Hoy se emite ¿Qué fue de Baby Jane?

Las hermanas Jane y Blanche Hudson fueron estrellas infantiles de Hollywood, pero sus carreras siguieron trayectorias muy distintas. Mientras que Jane, al crecer, fue olvidada por el público, Blanche se convirtió en una actriz de éxito. Tras un misterioso accidente de coche, Blanche quedó postrada en una silla de ruedas al cuidado de su hermana Jane, que disfruta atormentándola.