Lo mejor de los programación del día

Planeta hostil / National Geographic, 15.00 horas

Junglas. La abundancia de agua, calor y luz constituyen las condiciones perfectas para el desarrollo de la vida y hacen de las selvas los lugares con la mayor diversidad del planeta. Sin embargo, no hay que confundirse, no nos encontramos en un paraíso; desde jaguares hasta gibones, desde colibríes hasta orangutanes... conozca a los animales más increíbles y descubra por qué sus luchas por la supervivencia en este mundo competitivo y abarrotado no se han desarrollado nunca de forma conjunta. A medida que las estaciones en la selva se vuelvan más impredecibles, sólo los animales más resistentes triunfarán. En este episodio, la serie muestra las condiciones perfectas para el desarrollo de la vida en las selvas. Allí, se encuentran algunos de los animales más asombrosos y todos ellos luchan por sobrevivir en las distintas estaciones que envuelven este hábitat tan peculiar.