Hong Kong, México Distrito Federal, Moscú y Delhi, son cuatro ciudades caóticas y complejas que acogen millones de seres humanos que sobreviven al mundo contemporáneo. Sus historias, tradiciones, política y condiciones de vida son el tema central de esta serie documental que se estrena en Movistar. El primer viaje traslada a los espectadores hasta la lejana China. Hace menos de 200 años, Hong Kong no era más que un pequeño pueblo pesquero. Hoy en día tiene uno de los puertos comerciales más grandes del mundo y un horizonte compuesto por rascacielos que conviven con callejuelas repletas de comercios urbanos. Pero más allá del aparente progreso que experimenta Hong Kong, el precio de la vivienda deja en evidencia la precariedad en la que tienen que vivir millones de hongkoneses. En el recorrido del documental, se visitarán las carreras de caballos en Happy Valley y Chungking Mansions, un complejo de hostales y negocios donde la globalización más modesta tiene lugar. Además, también habrá tiempo para conocers las condiciones de trabajo y vida de sus miles de habitantes.

Izzy gets the f*ck across town (Movistar Xtra, 21.00 horas)

La alocada Izzy despierta con resaca en una casa desconocida y descubre que su exnovio, su única alma gemela, va a casarse con su ex mejor amiga. La fiesta resulta ser esa misma noche en el otro extremo de Los Ángeles, de modo que decide cruzar la ciudad para irrumpir en ella y recuperar a su media naranja antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, no lo tendrá tan fácil, pues deberá ingeniárselas para atravesar todo Los Ángeles sin ningún medio de transporte ni ningún otro recurso. Película inédita en España que supone el debut de Christian Papierniak en la gran pantalla. Esta entretenida y animada comedia dramática está protagonizada por Mackenzie Davis, que interpreta a una enfurecida y alocada Izzy que se verá sumida en todo tipo de situaciones surrealistas con personajes de lo más rocambolescos en su travesía por Los Ángeles. Junto a ella, Haley Joel Osment, Carrie Coon, Lakeith Stanfield, Alia Shawkat y Annie Potts, entre otros, completan el reparto de este largometraje.

Que se mueran los feos (Antena 3, 22.40 horas)

Eliseo es feo, cojo, está soltero y nunca ha conocido el amor. Nati es fea, le falta un pecho y está separada, pero tampoco conoce el verdadero amor. Él piensa que lo peor de su vida está aún por llegar. Ella piensa exactamente todo lo contrario. Al morir la madre de Eliseo, los dos vuelven a encontrarse después de veinte años. Quizá sea la última oportunidad que se les presenta de enamorarse y ser felices.