Operación Triunfo (La 1, 21.30 horas)

Una semana más, la joven grancanaria Marilia debe luchar por mantenerse dentro de la academia. Para defender su permanencia en el concurso, esta galdense de 18 años interpretará la canción Hasta la raíz (2015), de Natalia Lafourcade, su artista favorita. Marilia se enfrenta al otro nominado, Carlos Right, que ha escogido el tema Everything (2007), de Michael Bublé. El público tendrá en sus manos decidir quién se queda y quién sale de la academia. Además, podremos ver a todos los concursantes que permanecen en la lucha, cantando el tema grupal, todo un exitazo de los años 80: Enamorado de la moda juvenil (1980), de Radio Futura. Las otras actuaciones del programas serán: Famous y Marta cantarán September (1978), de Earth, Wind & Fire; a Natalia le ha tocado el tema Aunque no sea conmigo (2001), de Celso Piña; por su parte, Julia interpretará 90 minutos (2011), de India Martínez. La canción de Miki de esta semana es We can dance (2014), de The Vamps mientras que Alba Reche les deleitará con Je veux (2010), de Zaz. Finalmente, María y Sabela se atreven con el tema de los Beatles I wanna hold your hand.

El gran dictador (La 2, 21.00 horas)

Un humilde barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la primera guerra mundial vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnèsico a causa de un accidente de avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada, y no conoce la situación política actual del país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y racista, ha llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que vive el país. Paralelamente, Hynkel y sus colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la conquista de todo el mundo.