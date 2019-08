Sin perdón / laSexta, 21.30 horas

Un par de vaqueros van a un prostíbulo y uno de ellos raja la cara a Delilah Fitzgerald tras una disputa con ella. Las prostitutas consiguen echarles de allí, pero quieren venganza, pues han dejado a Delilah marcada de por vida. Así, el grupo de mujeres, comandadas por Strawberry Alice, reunirán casi todo el dinero del que disponen, y ofrecen 1.000 dólares para quien mate a los dos vaqueros que hicieron tal cosa. El sheriff local, Little Bill Daggett está preocupado por la recompensa que ofrecen, pues cree que alguien puede aceptarlo, y no le gusta que la gente tenga armas allí en Wyoming. Por su parte, William Munny es un pistolero retirado que vive en el Viejo Oeste. Viudo, con hijos a su cargo y atravesando problemas económicos que desgraciadamente no le permiten llevar una vida muy holgada, Munny no tendrá más remedio que aceptar un último trabajo para hacer frente a sus gastos. Junto a un antiguo compañero y la compañía de un joven inexperto, su misión consistirá en matar a esos dos hombres que han sido acusados de cortar la cara a una Delialah.