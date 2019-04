Jozé, Irene y Dolores no se resignan a ser despedidos y acuden a la Híspalis a luchar por sus empleos. Carmen e Iñaki deciden vivir juntos. Mientras, Iñaki comienza su nuevo trabajo como chef en un programa online. Por su parte, Cristóbal decide presentarse a las elecciones de Castrofidel para poder recuperar la almazara. Pero un señorito andaluz no encaja como líder social, así que acaba pidiendo ayuda a la persona más cerca del populacho que conoce: Jozé.

Erkenci Kus (Pájaro soñador) / Divinity, 14.15 horas

Nueva serie turca que se suma a la amplia oferta que ya tiene el canal. En esta ocasión, la trama parte de dos preguntas: ¿Puede el primer gran amor surgir en el trabajo?; ¿Qué precio conlleva enamorarse del hijo del jefe? Estambul y el Bósforo son los principales escenarios de esta comedia romántica, que combina en sus tramas rivalidades entre hermanos, conflictos profesionales y triángulos amorosos, entre otros ingredientes. Tras graduarse, Sanem Aydin (Demet Özdemir) no sabe hacia dónde encaminar su futuro profesional. Mientras su hermana mayor Leyla (Öznur Serçeler) lucha por convertirse en una mujer de negocios, ella echa una mano en la tienda de alimentación familiar, al tiempo que sueña con convertirse en una gran escritora. Su vida se trastoca cuando sus padres le dan un ultimátum: tendrá que encontrar empleo estable o si no, casarse. Angustiada ante esta perspectiva, se apresura a formar parte de la agencia de publicidad en la que trabaja su hermana. Allí, se enamora de Can (Can Yaman), uno de los dos hijos del dueño de la compañía, Aziz Divit (Ahmet Somers).