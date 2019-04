Comando actualidad / La 1, 00.00 horas

La ocupación ilegal se ha multiplicado por doce en la última década, afecta a cerca de 100.000 viviendas en España. Y es sólo el dato oficial, en la sombra quedan las usurpaciones que no se denuncian por coacciones y amenazas a los propietarios. Los reporteros del programa visitan barrios en los que los vecinos no se atreven a salir de casa por miedo a quedarse sin su vivienda. La ley de desahucio exprés, diseñada para echar al ocupa más rápido, no está agilizando los desalojos. Lo denuncian los abogados y las empresas privadas que defienden los intereses de los dueños desesperados por recuperar sus posesiones ocupadas ilegalmente.

María salió a visitar a su madre enferma y cuando volvió le habían usurpado la casa. Año y medio después ha echado a los ocupas, pero le han dejado tan sucio el piso que necesita una desinfección integral. Es solo un ejemplo de lo que están viviendo los vecinos de Vallecas. Hacen patrullas de vigilancia y aseguran que detrás de la ocupación se esconden las mafias.