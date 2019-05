Allí abajo / Antena 3, 21.40 horas

Iñaki le pide a Carmen que se lleve bien con Gotzone, porque es una suerte que Jon tenga dos madres. En la clínica, Dolores, Irene y Jozé se estrenan en el turno de noche y tendrán que luchar contra una enfermedad que no tiene cura: el sueño. Jozé además, tendrá que compatibilizar el trabajo con su nuevo cargo de alcalde, y aunque pensaba dimitir en Cristóbal, Epi y Lola hacen que le remuerda la conciencia y no lo hará; lo que provocará que Cristóbal decida hacerle la legislatura insoportable. Mientras, en el norte, Koldo se lleva a Tomy a conocer Donosti, pero esta visita coincide con otra aún más inesperada: la de la cuadrilla de la novia de Peio. Un grupo de chicas de Bilbao, que no tardarán en hacer saltar la chispa de la mítica rivalidad entre ambas ciudades.