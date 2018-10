Kara Sevda (Mediaset, 15.00 horas)

Telecinco, Divinity, Energy, Be Mad y Mitele emitirán a la vez el capítulo inaugural de la serie turca, ganadora del Emmy a la mejor telenovela en 2017. Después, del 24 de octubre al 2 de noviembre, Divinity emitirá un capítulo doble cada día. ¿Qué pasa cuando dos jóvenes de mundos opuestos se enamoran apasionada e irremediablemente? Este es el eje narrativo de Kara Sevda que tiene como protagonistas a Kemal, uno de los tres hijos de una familia de clase media, y a Nihan, miembro de una opulenta saga que no se siente a gusto con los valores y privilegios de su clase. Él es un hombre racional que cree en la honestidad y en el trabajo duro. Lo único en lo que no cree es en los milagros, hasta que Nihan entra en su vida. Ella es un torbellino de vitalidad, belleza, arrojo y talento, que pondrá fin a la monótona existencia del apuesto estudiante de Ingeniería. Entre ambos surge el amor y a pesar de los obstáculos y dificultades, la pareja se las ingenia para poder estar juntos. Sin embargo, las vicisitudes surgen cuando Kemal debe salir de Estambul para trabajar en una mina y acepta que su amada y él pertenecen a dos mundos muy distintos. Poco después de su separación, Nihan es obligada a casarse con Emir, un rico empresario con el que forma un matrimonio aparentemente perfecto. Durante cinco años, Kemal se aísla de todo y se vuelca en su trabajo en la localidad minera de Zolgundak, hasta que un accidente en una de las galerías obliga al joven, convertido ahora en un empresario de éxito, a regresar a Estambul para afrontar su pasado.