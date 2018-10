Documentos TV (La 2, 23.00 horas)

El programa analiza el incremento de los nacimientos por cesárea. En dos décadas, la tasa de cesáreas en países industrializados se ha duplicado, como consecuencia del desarrollo del estado de bienestar y del negocio que esconde dicha práctica para las clínicas privadas. Desde siempre, la cesárea supuso un riesgo más alto para la madre, pero investigaciones recientes indican que además de no aportar ventajas puede ser causa de diferentes enfermedades para el bebé. Ginecólogos y matronas, alertan de los últimos estudios conocidos sobre esta práctica que puede además, ser la causa de diabetes, alergias, asma y enfermedades respiratorias y autoinmunes en el niño. Por lo visto, parece que no da igual, nacer de una forma que de otra. Las brasileñas son líderes en dar a luz por cesárea y la mitad de las mujeres chinas no recurren ya al parto natural.

Dos policías rebeldes 2 (La 1, 21.30 horas)

Los detectives de narcóticos Mike Lowrey -Smith- y Marcus Burnett -Lawrence- han sido asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante -Jordi Mollà- ha iniciado una sangrienta guerra. Además la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus...