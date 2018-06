La serie cambia esta semana de día de emisión debido a la final de Supervivientes y los especiales de ese concurso, la joya de la corona de la cadena. Esta noche se emite un nuevo capítulo de esta serie de suspense protagonizada por Lydia Bosch, Jon Kortajarena, Elena Rivera, Ginés García Millán, José Luis García-Pérez, Esmeralda Moya, Susi Sánchez y Javier Estévez . ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? El regreso de Ricardo Vega a la vida de Paula va a complicar más la situación de la joven, quién además tendrá que lidiar con los sentimientos equivocados de su hermano, las nuevas pruebas de la policía. Además, la madre de Andrés Herrera no está dispuesta a que su hijo sea el único que pague por el secuestro de la joven.

Soy leyenda (Antena 3, 21.40 horas)

Año 2012. Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.

Bienvenidas al sur (la Sexta, 21.20 horas)

Bienvenidas al sur emite su último programa en el que las abuelas catalanas visitan Andalucía de la mano de las del sur. El tema de la independencia de Cataluña es uno de los temas a debatir. La catalana Rosa explica en Bienvenidas al sur el hartazgo que tenía de escuchar al Gobierno catalán quejarse que por culpa de Madrid o de Andalucía no se recibía todo el dinero que tocaba. «Pues me hago independentista», explica.

El hormiguero 3.0. (Antena 3, 20.45 horas)

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria acude al espacio para opinar sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la caída de Mariano Rajoy en la moción de censura, la sentencia sobre la trama Gürtel y la sucesión en el liderazgo del PP. Muchos de los protagonistas de estos acontecimientos tienen su propio capítulo en el último libro publicado por Miguel Ángel Revilla, Sin censura.