Probablemente no lo percibas, pero podemos encontrar multitud de robots en nuestra vida cotidiana. Este capítulo se remonta al siglo IX para descubrir el funcionamiento de los primeros autómatas, el germen de la robótica. El mundo ha cambiado desde entonces, ahora las máquinas tienen la capacidad hasta de hacer música o, incluso, pueden pensar por sí mismas.

¿Estaríamos dispuestos a viajar en un avión pilotado por una máquina? ¿Podríamos mantener una conversación con un robot? La tecnología no conoce límites y nuestra relación con la robótica está en continua evolución.

Irina se niega a hablar con nadie más que con Nina, que aprovecha para obligar a Stenius a involucrarla en la investigación del crimen. Irina duda al principio, pero se abre con Nina respecto a sus experiencias como la chica de las fiestas de los oligarcas en Murmansk, y sobre cómo ella y otras tres niñas fueron llevadas a Finlandia en secreto para ser usadas como esclavas sexuales. Irina identifica a Hamari y Reidar, pero no a Raunola. Jens le enseña a Marcus el búnker subterráneo secreto, y juntos investigan dónde podría estar escondiéndose Cevikovic. Marcus propone que Thomas les acompañe. Nina visita a Marita en el hospital de Ivalo y las dos hermanas acaban reconciliándose. Evgenya se despierta del coma en el hospital de Rovaniemi. La Oficina Nacional de Investigación local intenta interrogarla, pero el personal del hospital no lo permite.

Para muchos, los ovnis y los encuentros con extraterrestres llevan ocurriendo desde hace décadas, pero no todos los casos se hacen públicos. ¿Por qué? Hay quienes piensan que una entidad secreta encubre estas historias y reprime a los testigos en un intento de que el enigma no se desvele. Este especial analiza las consecuencias y los peligros potenciales que tendrán la revelación de ciertos secretos sobre los ovnis.

The Last Original Gangster / TNT, 23.20 horas

La nueva entrega de esta divertida serie, creada por John Carcieri y el oscarizado Jordan Peele, está protagonizada por Tracy Morgan. ¿Qué pasa cuando la vida decide darte una segunda oportunidad tras pasar por la cárcel? Seguramente encontrar tu mundo patas arriba. Esto es lo que le pasa a Tray, un exconvicto que tras pasar 15 años a la sombra es liberado por buen comportamiento y se encuentra con que su Brooklyn suburbano de clase obrera ahora es un barrio gentrificado de lo más cool. En la segunda temporada de The Last Original Gangster, Tray (Tracy Morgan) lo dará todo para cumplir su sueño de convertirse en un chef tras perder su trabajo. Por su parte, su ex Shay (Tiffany Haddish) también ha fijado en su horizonte poner en marcha una nueva aventura como emprendedora. Además de la pareja protagonista formada por Tracy Morgan y Tiffany Haddish, en esta nueva entrega también retoman sus papeles Ryan Gaul como Josh, el marido de Shay; Allen Maldonado como el bienintencionado, aunque desastroso, Bobby; y Taylor Mosby y Dante Hoagland como los hijos adolescentes de Tray y Shay.