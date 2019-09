La acción arranca en el año 1977, una época revolucionaria donde el pueblo no desiste en su lucha por la libertad en todos los sentidos. El personaje de Julia Eguía, encarnado por Beatriz Argüello, se posiciona como protagonista de esta nueva entrega. Es la esposa de Armando Ordóñez, una mujer con un pensamiento muy adelantado a su época que va a dar un giro a su vida con la ayuda de su hermana, Irene Eguía.

Malaka / La 1, 21.40 horas

Tú no sabes quién soy yo. Blanca (Maggie Civantos) descubre que el detective Romero (Vicente Romero) fue en realidad un respetado policía y que trabajó a las órdenes de su padre, el comisario Gámez, hasta que Romero renunció por motivos que aún no conoce nadie. Mientras, Darío (Salva Reina) recibe un duro golpe de sus enemigos, que acaba afectando a Salomé, la madre de su hijo. La investigación del asesinato de Noelia se complica con la aparición de nuevos sospechosos. Blanca, Darío y Quino tratan de comprender qué secretos esconden los familiares y amigos más cercanos de la víctima. Pero Darío debe enfrentar además otra amenaza más urgente: en los barrios, un individuo de fuera llamado Jesús Pacheco que ha llegado dispuesto a montarse el chiringuito, se atreve a dejar claro ante todos que no le tiene ningún miedo y que sabe jugar sucio. Se convierte en su enemigo número uno.