¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? El regreso de Ricardo Vega a la vida de Paula va a complicar más la situación de la joven, quién además tendrá que lidiar con los sentimientos equivocados de su hermano, las nuevas pruebas de la policía. Además, la madre de Andrés Herrera no está dispuesta a que su hijo sea el único que pague por el secuestro de la joven.

Confesiones de una mente peligrosa (TCM, 19.10 horas)

El showman Chuck Barris vive una doble vida, por un lado es un exitoso productor de televisión y, por otro, un espía de la CIA. Cuando ambas vidas comienzan a entrar en una espiral desenfrenada, Barris se da cuenta de que debe recuperar el control.

Grace Jones. La pantera del pop (Movistar Estrenos, 21.00 horas)

Dirigido por Sophie Fiennes, a lo largo de 10 años, este documental sigue a la Pantera Negra a través de sus giras y su vida cotidiana. El resultado es un retrato nunca visto en el que conoceremos a su círculo más íntimo en Jamaica: su hijo, su madre, su abuela y su pareja, Jean Paul Gaude. También cuenta con imágenes de la diva en el escenario, interpretando clásicos como Slave to the Rythm o Love is a Drug.

Allí abajo (Antena 3, 21.40 horas)

Las cosas en la cárcel están cuesta arriba para los Benjumea. La deuda que tienen con el Capo les obliga a hacer un trabajo sucio que no se ven capaces de hacer y, para colmo, por culpa de Cristóbal, estalla un motín en el centro justo cuando Iñaki, Peio, Antxon y Jozé están de visita. Los cuatro tendrán que hacerse pasar por presos para poder salir del paso. Pero Peio y Antxon siguen enfadados entre ellos, lo que no hará las cosas fáciles.