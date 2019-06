La costilla de Adán/ TCM 21.00 horas

Amanda (Katherine Hepburn) y Adam Bonner (Spencer Tracy) son un perfecto matrimonio de abogados estadounidenses cuya felicidad se ve quebrantada por una infidelidad ajena a su unión. Amanda, como letrada, se verá obligada a defender a una mujer que ha disparado e intentado matar, aunque no lo ha conseguido, a su marido y a su amante tras encontrárselos en la cama. Sin embargo, Adam, como fiscal jefe, se verá en la tesitura de ejercer la acusación contra la agresora. El fiscal piensa que un hecho de estas características no está justificado por muy despechado que alguien se sienta y que, por lo tanto, la mujer debe pagar por lo que ha hecho. Sin embargo, Amanda defiende ante el juez la teoría de que si hubiese sido al contrario, es decir, si fuese el hombre el que hubiese encontrado a su mujer con un amante, el acto no pasaría a mayores y ni siquiera habría un juicio.