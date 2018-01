Los poderes extraordinarios del cuerpo humano (#0, 21.00 horas. Divulgativo)

Patricia Conde y Luis Quevedo viajan hasta Marruecos para descubrir los secretos de los 5 sentidos. Comprueban que nuestro cuerpo posee unos sensores sorprendentes que nos ayudan a comprender el mundo y a los demás.

Sam Smith (Movistar Estrenos, 21.00 horas. Música)

Sam Smith, ganador de un Oscar por la canción de la película Spectre, interpreta sus temas más conocidos y presenta los de su nuevo trabajo, The Thrill of It All, en un concierto para BBC en el que lo acompaña su banda y la BBC Concert Orchestra.

Amar es para siempre (Antena 3, 15.30 horas. Serie)

Ortega descubre que Quintero está buscando u pasaporte falso para Matilde y amenaza con hundirle a él y a su hija. Teresa y Quintero, esta vez, se mantienen al margen.