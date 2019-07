Antena 3 presenta su nuevo espacio: Por el mundo a los 80 . Un programa en el que varios octogenarios vivirán experiencias inolvidables Seis octogenarios que apenas habían salido de sus casas darán ahora una vuelta al mundo. Están a punto de embarcarse en el viaje de sus vidas y ver lo que se han estado perdiendo todo este tiempo. Una divertida aventura en la que montarán en helicóptero, irán de safari por África, conocerán la cultura de Japón o experimentarán fuertes emociones en un parque de atracciones, entre otras muchas entretenidas actividades. El espectador verá cómo todo ellos cumplen sus sueños, metas e ilusiones aún no realizadas y las historias de vida que tienen detrás. Arturo Valls es el encargado de conducir a este grupo de viajeros mientras cumplen sus sueños.

Me quedo contigo / Telecinco, 21.40 horas

Encontrar la pareja perfecta no suele ser una tarea fácil y cualquier ayuda es bienvenida, especialmente si procede de una de las personas que mejor conoce a quien busca el amor: su madre. Con este planteamiento llega a Telecinco Me quedo contigo, nuevo programa de citas conducido por Jesús Vázquez. Sentimientos de todo tipo y grandes dosis de humor son los principales ingredientes de este nuevo formato producido por la cadena en colaboración con Fremantle, en el que Jesús Vázquez mostrará su empatía y complicidad con los participantes en las diferentes fases del programa.

Cada edición de Me quedo contigo estará protagonizada por 20 chicas que quieren encontrar pareja. Sin embargo, no estarán solas en su búsqueda del amor: vienen acompañadas por sus madres, que se encargarán de evaluar a los candidatos y decidir si valdría o no la pena que compartieran una primera cita con sus hijas, que estarán contemplando todo lo que acontece en plató desde una sala espía, sin poder comunicarse con sus progenitoras.

Las 20 madres se situarán detrás de un atril con un pulsador rojo, que accionarán en el caso de que no les interese seguir conociendo al candidato. Al final de su presentación, el soltero escogerá a dos madres de entre todas aquellas que no tengan su atril en rojo. Tras haber efectuado su elección, tendrá la posibilidad de conocer a sus hijas y decidir con quién de ellas quiere tener una primera cita.