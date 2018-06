Día de la Música en Movistar

Se celebra el Día Internacional de la Música y Movistar+ quiere rendirle homenaje con una programación especial. Alberto Iglesias y Lang Lang acompañan a Iñaki Gabilondo en un paseo hacia la música del futuro en el nuevo episodio de Cuando ya no esté: La música del mañana; y que se estrena en #0 a las 21.00 horas. Lang Lang es uno de los músicos más mediáticos del mundo y The New York Times lo considera el pianista más importante de la actualidad. Alberto Iglesias es el compositor español de bandas sonoras para el cine con más renombre internacional, autor de la música de más de medio centenar de películas y la persona que más veces ha ganado el Goya (10), además de sus tres nominaciones al Oscar.

El estreno del documental Eric Clapton. El patrón del blues pone la nota musical en Movistar Estrenos. Desde las 21.30 horas, el documental, dirigido por Lili Fini Zanuck, ganador de un Oscar por Paseando a Miss Daisy, repasa la vida del músico y compositor de rock y blues británico, que, desde que era niño, quedó atrapado por el blues, su tristeza y sonoridad.

Movistar Xtra (dial 32) dedicará más de doce horas de su programación con los mejores documentales, conciertos y programas de música. De esta forma, se podrá disfrutar de la emisión de U2: El concierto de Abbey Road, George Michael: Freedom, La música de Ryuichi Sakamoto o Sleaford Mods: Punk y cerveza, entre otros.

En Movistar DCine (dial 35) la música sonará más alto que nunca con la programación de una selección de películas musicales.