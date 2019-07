Anon / AMC, 21.20 horas

En un mundo ultra tecnológico donde los implantes avanzados de "biosyn" significan que todos están sujetos a una incesante corriente visual de información denominado el "Ojo de la mente", la privacidad y el anonimato tal y como los conocemos hoy han quedado obsoletos. Con la información personal expuesta a todo el mundo, y la vida de cada persona registrada en milisegundos y descargada en una enorme base de datos llamada "The Ether", las fuerzas del orden pueden acceder fácilmente y utilizar la información para enjuiciar criminales.

El detective Sal Frieland se enfrenta a una serie de asesinatos impactantes que parecen estar relacionados, pero a cuyo autor o autores la policía no consigue identificar. Mientras profundiza en el caso, Frieland encuentra a una mujer que parece no tener identidad. Todo indica que la seguridad del "Ojo de la mente" se ha visto comprometida, y Frieland es enviado a una misión en la que actúa como cebo para atrapar a alguien que aparentemente no existe, antes de que vuelva a matar.