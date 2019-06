Candela, una jueza con carácter y poco convencional, es enviada al destino más remoto posible, El Hierro, una isla cargada de peculiaridades, y donde ella no acaba de encajar. Nada más llegar, ha de enfrentarse a un caso de asesinato. La víctima es Fran, un joven que ese mismo día se iba a casar. Todo apunta a que el culpable es Díaz, jefe de Fran y padre de la novia, un turbio empresario local que ya en su juventud cumplió condena por homicidio. Candela debe decidir si envía a Díaz a prisión provisional. En contra del criterio de su equipo y de toda la isla, lo deja en libertad con cargos, aunque no podrá salir de la isla y estará sometido a vigilancia. Aun así, es una decisión extremadamente impopular, agravada por el empeño de Díaz en encontrar por sí mismo al auténtico culpable. Candela ¿enfrentada a su equipo- necesita a alguien a su lado en quien confiar y que conozca las claves de la isla. Toma una nueva decisión polémica: incorpora a la investigación a Reyes, agente de la policía local.

Modesto es un profesor que, en ocasiones, ve muertos. Esto no sólo le ha costado una fortuna en psiquiatras, sino que también ha hecho que lo despidan de todos los colegios donde ha trabajado. Su suerte cambia cuando consigue plaza en el Monforte y tiene que dar clase a cinco alumnos que han convertido un colegio de prestigio en la casa de los horrores. Modesto tiene que lograr que los cinco chicos aprueben el último curso y se larguen de allí de una vez por todas. Pero no lo va a tener fácil: los cinco llevan veinte años muertos.

Que os den a todos. La historia de Uwe Boll / Movistar CineDoc&Roll 21.00 horas

Uwe Boll es para muchos cinéfilos el peor director de la historia del cine. Tiene mal carácter y es un boxeador amateur que no duda en subirse al ring para promocionar sus películas. Boll es un alemán que, en los años 90, decidió probar suerte con el cine de género en Estados Unidos. Tras unas películas con las que no tuvo éxito, hizo varias adaptaciones cinematográficas de videojuegos como la de ‘House of the Dead’, con la que recibió la ira de los fans. Probó suerte con varias adaptaciones más con actores muy conocidos pero resultados similares. Para entonces, Uwe Boll ya se había convertido en el enemigo público número uno de Internet. El director Sean Patrick Shaul se adentra el mundo de este fascinante personaje, un hombre que no conoce la mesura y que entiende las malas críticas por su trabajo como una «declaración de guerra».