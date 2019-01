Los motores del Halcón Milenario se ponen en marcha para viajar a una galaxia muy, muy lejana con la emisión de Star Wars: El despertar de la Fuerza, la séptima entrega de la saga galáctica. TNT ha preparado un especial para acompañar como se merece este estreno. Antes de su emisión los espectadores podrán disfrutar de un maratón con seis episodios Big Bang que, de una forma u otra, guardan relación con la temática de este título. El episodio que se emitirá justo antes del estreno de Star Wars: el despertar de la fuerza será el titulado La excitación del estreno, en el que se ve cómo los protagonistas van juntos al estreno de esta película. Al finalizar la emisión de la película, los espectadores podrán disfrutar del documental Los secretos de El despertar de la fuerza : un viaje cinematográfico; un making of con más de una hora de material inédito y entrevistas exclusivas con los actores y el equipo de la película.

Tenderete (la 1, 18.00 horas)

El programa ofrece una edición especial dedicada a rememorar grandes momentos de la historia del programa. En esta ocasión con imágenes del año 1986 recordando a los grupos Acatife, Arbatacaite, Tirimara, Nueva Semilla y Los Granjeros. Se podrá disfrutar de piezas como la Isa de la prenda amada, Cruz de mar, Malagueñas y la Isa del uno, del grupo Acatife; Polca, Folías seguidillas y saltonas, Malagueñas y Abrazo fraterno, de la parranda Arbatacaite; Conde de cabra, Grito a la vida e Isa en el mar, de Nueva Semilla; Buscando la libertad y Canto por la paz, de Tirimara; y Recuerdos, Polka del rebenque y Folías, de Los Granjeros.

El embarcadero (#0, 21.30 horas)

La noche que Alejandra recibe la noticia de que su marido se ha suicidado se da cuenta de dos cosas: que el rascacielos que su estudio acaba de vender a un fondo inversor británico no es lo más importante del mundo, y que en realidad no conocía a Óscar a pesar de llevar 15 años casada con él. Su marido llevaba una doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, la libertad, lo salvaje. Alejandra se hará pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará, sin que ella se dé cuenta, por el mismo camino que recorrió Óscar; el de una vida diferente, el de la vida que empieza desde cero con el mismo deseo de libertad de un animal después de toda una vida en cautividad.