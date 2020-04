Tania Llasera: «’Real Mom’ es ideal para este momento»

‘Real Mom’ llevaba en la cabeza de Tania Llasera (Bilbao, Vizcaya, 40 años) «más de 20 años, sin exagerar». La presentadora comenta que, al ser bilingüe, «de madre londinense», cuando se metía en la cama pensaba que estaría genial un programa en el que pudiera hacer todo lo que le gusta: «Pintar, manualidades, cocinar, traducir canciones... y que la gente no solo aprendiese pronunciación, sino un montón de vocabulario y frases muy útiles en inglés». Y se lo propuso a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, quien le dio el visto bueno. Así que, tras el ‘sí’ del directivo, estuvieron grabando «todo el verano», porque ‘Real Mom’, el espacio que emite Boing de lunes a viernes a partir de las 13.25 horas, no es uno de esos formatos creados especialmente para la cuarentena. Aunque pueda parecerlo, ya que «es un programa ideal para este momento», según Llasera.

Sin embargo, no parece que piensen lo mismo los suyos, en su piso de Madrid. «Me tienen muy vista en casa. No hay manera. En casa de herrero, cuchillo de palo. Les intereso cero patatero», dice entre risas.

Para ella, «una ‘real mom’ es una madre que entiende sus limitaciones, que hace lo que puede con lo que tiene, que se equivoca, que se mancha, que es auténtica», y eso es lo que intenta hacer durante estas semanas de confinamiento. En ese sentido, Llasera confiesa que vivió la primera semana «asustada; la segunda, medioenfadada; y ahora, más bien resignada», pero intentando mantenerse positiva, «porque no sabemos cuándo va a acabar». «Tienes más tiempo que nunca, pero es como que el tiempo se mezcla y no se estira», explica, y que todo ello hay que compaginarlo con el teletrabajo y con el cuidado de sus hijos.

De entre todas las secciones, aquellas que ideaba cuando se iba a dormir, la presentadora asegura que su favorita es la de cocina (’Cooking with Tania’), y bromea con que no sabe cuánto pudo engordar en las grabaciones junto al resto del equipo. Y también le encanta la de manualidades (’Do it Yourself’), «porque la mayoría se hacen reciclando, que viene fenomenal para la cuarentena», y de paso, «dejas a los niños locos», que piensan que has hecho «magia» al darle «otra vida a cosas de andar por casa».

Además, el formato ha tenido una gran aceptación entre el público, pero el dato no es lo más importante para Llasera. «Ya no es solo la audiencia, que hicimos un ‘share’ de la pera en niños de 4 a 12 años (llegó a superar el 17% en esa edad), sino que hay muchísimo boca a boca», cuenta la nueva ‘profe’ de inglés. Y tanto es así, que afirma que mucha gente le escribe para comentarle cuánto les gusta a sus hijos, que ahora les dicen que hay que comer brócoli todos los días porque lo dice ella.