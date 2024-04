«Me siento bastante querido, tengo unos 'haters' muy afectuosos»

Quince preguntas con cuatro posibles respuestas, con la ayuda de los comodines, para ganar el premio del millón de euros. Así se sencillo y adictivo es el mítico concurso '¿Quién quiere ser millonario?', que regresa este martes (22:30 horas) a La Sexta, con el presentador Juanra Bonet (49 años, Barcelona) como maestro de ceremonias. El programa vuelve con ediciones en las que también habrá concursantes famosos, como Paco León, Silvia Abril, Ainhoa Arteta, José Mota, Eva Soriano y Máximo Huerta, y otras con participantes anónimos.

–En un formato tan clásico, ¿hay que introducir alguna novedad o mejor no tocar lo que ya funciona?

–Mejor no tocarlo. A James Bond no hay que ponerle alerones. Cambian los actores, cambian los equipos, cambian las actrices… pero si hay un formato que es universal, que prescinde de pocas generaciones, de horarios, presentadores o cadenas, ese es 'El Millonario'. Es un formato que ha tenido hasta una película en los Oscar.

–¿Por qué cree que este programa es tan incombustible?

–Es una buena pregunta. Sería rico si supiera la respuesta. Yo sé por qué me gusta a mí, supongo que cada uno tendrá su opinión, pero a mí me gusta porque es un programa que es un poco un desafío en la tele actual. Hay infinidad de formatos con un montón de estímulos visuales y en '¿Quién quiere ser millonario?' son dos personas sentadas, en la que una pregunta y la otra piensa. No hay más. A mí me gusta mucho la tranquilidad y que su mecánica es imbatible.

–¿No tiene riesgo un programa de televisión con tantos silencios?

–Podemos verlo como que tiene un riesgo o que es un oasis. Los concursos siempre son una zona segura para toda la familia y generaciones, además no de forma pasiva, sino que también puedes jugar. El riesgo siempre existe, aunque tengas los mejores formatos del mundo. Lo más importante es hacer bien el trabajo lo mejor que se puede.

–¿Ha pedido consejo a los anteriores presentadores de este concurso?

–Con Carlos Sobera, en su momento, tuve la ocasión de hablar. '¿Quién quiere ser millonario'? es como James Bond y Sobera es Sean Connery. Cuando nos hemos juntado y hemos hablado del tema, más que charlar de nosotros como presentadores, hemos hablado del programa. Yo tengo muchísima suerte porque me recuerdan de infinitos programas, y eso me hace mucha ilusión. Se acuerdan de mí en 'Caiga quien caiga', de '¡Boom!'... Me siento bastante querido y tengo mucha suerte porque los 'haters' no se toman la molestia de decírmelo por la calle. Tengo 'haters' muy afectuosos.

Una parte del engranaje

–Presentar concursos es un género muy agradecido... ¿Cuál le ha parecido más difícil?

–La gente te coge cariño. Los concursos es que hacen mucha compañía y unen mucho a toda la familia de manera activa. El más cansado fue 'El círculo de los famosos', porque tenía que correr, pero todos tienen su dificultad. Todos son parecidos, en el sentido de que unos concursantes van a ganar dinero, pero se necesita hacer algo diferente; que el presentador sea una parte del engranaje pero que no moleste. Y eso es lo más difícil, el encontrar la mezcla perfecta y entender muy bien cuál es tu rol dentro de esa rueda.

–¿Cree que '¡Boom!' puede regresar en unos años, tal y como le ocurrió al 'Millonario'? ¿Se le quedó un sabor agridulce con su final en Antena 3?

–Para nada. Se me quedó un sabor dulcísimo. Y por parte de todo el equipo que lo hacíamos, una gran satisfacción de haber estado nueve años en antena, que es un disparate en la televisión actual. Es una locura. '¡Boom!' tuvo su ciclo maravilloso y ya está. La cadena apostó por el directo en la tarde con 'Y ahora Sonsoles', que me parece muy sensato, porque antes Antena 3 no tenía directo entre el informativo de mediodía y la noche para respirar la actualidad. Tenían muchísimo entretenimiento, que ahora sigue teniendo con 'Pasapalabra' y las series. Fue una decisión sensata y un ciclo larguísimo y satisfactorio. Hicimos compañía y conocimos a muchísimos concursantes. Fui muy feliz por haberlo vivido y también agradecido por haberlo visto.