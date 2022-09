Lo que hay que ver este 12 de septiembre

Mientras en la Casa Targaryen las cosas se complican, Ágatha Raisin regresa a COSMO. Además, '1 Hora Menos' sigue siendo un referente en la Televisión Canaria y TCM emite un clásico entre los clásicos.

Victorio Pérez. / c7

Televisión Canaria, 21.15 hora '1 Hora Menos'

Este espacio, producido por Videoreport Canarias, tiene un espectacular plató virtual y está presentado por Victorio Pérez.

El programa, que se emite de lunes a viernes, cuenta con reportajes curiosos y amenos que les acercan a la realidad de nuestra tierra. El sector primario, los productos locales y el paisaje autóctono ocupan buena parte del contenido.

Los vídeos de realidad virtual, seña de identidad del programa, les acercan a diferentes fenómenos naturales o circunstancias propias de la época del año.

La excéntrica Ágatha regresa en su cuarta temporada. / cosmo

COSMO, 21.00 horas 'Ágatha Raisin'

Se estrena la cuarta temporada de esta serie. El primer capítulo se sitúa una semana antes de Navidad. Ágatha recibe una carta de la mansión Lower Tapor pidiendo protección contra algunos «fantasmas de las Navidades pasadas» que pueden estar volviendo.

Roy se muestra reacio a ayudar, pero Ágatha cree que no hay nada malo en echar un vistazo. Después de una terrible noche en la residencia, la protección se convierte en una investigación de asesinato. La Agencia de Detectives Ágatha Raisin tiene trabajo que hacer para encontrar al culpable.

Las historias de Ágatha Raisin se adscriben al llamado cosy crime, el subgénero más amable de la ficción criminal. Huye de los detalles más sórdidos de los asesinatos para disfrutar del reto que supone descifrar un crimen, todo cargado del agudo sarcasmo británico.

La princesa Rhaenyra Targaryen. / hbo max

HBO Max 'La Casa del Dragón'

Se emite el cuarto capítulo de la precuela de 'Juego de Tronos', cuyo título es ' El Rey del Mar Angosto'.

Después de haber vencido al Benefactor de los Cangrejos en una batalla en la que se jugó la vida, el príncipe Daemon se presenta ante el rey Viserys con una corona que le autoproclama Rey del Mar Angosto. La tensión entre ambos hermanos se puede cortar con un cuchillo.

Por su parte, Rhaenyra no está dispuesta a perder su estatus de heredera el Trono de Hierro, aunque es plenamente consciente de que los señores de los Siete Reinos prefieren a su pequeño hermano Aegon como próximo monarca.

Broncano y su equipo vuleven tras el parón veraniego. / Movistar Plus+

#0, 22.30 horas 'La Resistencia'

En este nuevo curso, el programa presentado por David Broncano quiere estar más en contacto con la actualidad: hará su particular seguimiento de la misión para pisar de nuevo la Luna en 2025, conectará con deportistas que han pasado por el programa para actualizar sus victorias (o derrotas) y además intentará encontrar la solución a la crisis energética (ya tienen algunas ideas y ninguna es buena).

Y, después de mucho tiempo, el programa hará realidad un viejo sueño que no ha sido posible hasta desembarcar en el Teatro Príncipe: los invitados por fin podrán elegir si entran al escenario por la tradicional puerta de invitados o… usando una tirolina.

TCM, 19.12 horas 'Gilda'

Una de las escenas más icónicas del cine es en la que se ve a Rita Hayworth cantando 'Put The Blame On Mame' mientras se quita unos guantes negros. Si quiere volver a verla, o si aún no sabe de qué le hablo, TCM emite esta tarde un clásico entre los clásicos: 'Gilda'.

A punto de ser linchado por unos rufianes en los muelles de Buenos Aires, Johnny Farrell, un cínico buscavidas, es salvado por Ballin Mudson, el propietario de un casino. A partir de este momento Johnny se convierte en su hombre de confianza. A su regreso de un viaje, Ballin le presenta a Johnny a su esposa Gilda. Johnny y Gilda fueron amantes y ella es, en gran parte, responsable del cáracter agrio de Johnny. Ballin no tarda en descubrir que entre Gilda y Johnny hay algo, aunque éste no hace otra cosa que despreciar constantemente las insinuaciones de Gilda.

Se estrena una nueva producción turca. / Mediaset españa

Divinity, 20.30 horas 'El juego de mi destino'

El mundo de Asiye y sus hijos se viene abajo tras verse inmersos en una serie de terribles y dolorosos acontecimientos. Su vida ha estado marcada por la fatalidad desde su juventud: Cemal, su primer amor y padre de sus hijos, la abandonó y desde entonces, ella ha luchado denodadamente para cuidar y proteger a su familia.

Posteriormente, su hija Nergis es atacada por un vecino, que intenta abusar de ella, pero la menor acaba matándolo mientras trataba de defenderse. Esta tragedia marca irremediablemente la vida de Asiye y de sus hijos, alejándolos de la posibilidad de lograr una vida mejor.

Durante su huida, Asiye se cruza en la vida Mahir Derminhan, un apuesto y bondadoso desconocido que les brinda su ayuda y los lleva a la mansión de su familia.