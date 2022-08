Lo que hay que ver este 1 de septiembre

En la jornada de hoy, la serie 'Bright Minds' emite el último capítulo de su tercera temporada. La 1 emite una cinta de espías protagonizada por Judi Dench y Movistar Plus+ nos acerca a la mítica banda noruega a-ha.

Judi Dench y Sophie Cookson, protagonista de la noche de La 1. / tve

La 1, 21.25 horas 'La espía roja'

La televisión pública ofrece una cinta centrada en la figura real de Melita Norwood, la espía británica que estuvo más tiempo al servicio de la KGB

Joan Stanley (Judi Dench) es una encantadora anciana que jamás ha levantado ningún tipo de sospecha… hasta que una mañana del año 2000 agentes del MI5 la detienen, acusada de proporcionar información a la Rusia comunista.

Ha salido a la luz uno de mayores casos de espionaje del KGB y Joan es una de las sospechosas. Durante el interrogatorio Joan vuelve a recordar el año 1938, cuando estudiaba Física en Cambridge y se enamoró de un joven comunista, Leo Galich (Tom Hughes), el mismo que tiempo después, durante la II Guerra Mundial, la puso ante una difícil encrucijada: elegir entre traicionar a su país o salvar al mundo de una catástrofe nuclear.

La serie franco-belga llega al final de su tercera temporada. / cosmo

COSMO, 21.00 horas 'Bright Minds'

Se estrena el final de la tercera temporada de esta exitosa coproducción franco-belga que ya ha sido renovada por una cuarta temporada. Dos detectives muy especiales protagonizan esta serie: la comandante Raphaëlle Coste, una policía impulsiva, espontánea y experimentada; y la documentalista Astrid Nielsen, una joven brillante y metódica con Asperger, un síndrome que se incluye dentro del espectro autista.

Combinando sus habilidades y a pesar de sus diferencias, Raphaëlle y Astrid forman el dúo perfecto para resolver los casos más complicados de la policía francesa.

En este último capítulo, un nuevo caso enfrenta a Astrid con lo más temido de su pasado. El asesinato de un vagabundo provoca que la joven coincida con el criminal al que su padre investigaba cuando fue asesinado unos años antes.

El grupo musical en su época de éxito. / movistar plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'a-ha: la película'

No hay nadie en el mundo que no conozca el tema 'Take On Me'. La banda noruega a-ha saltó a la fama en los años 80 con esta canción. El éxito fue abrumador y su vida cambió por completo.

Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen tenían claro que querían dedicarse a la música y tras años intentándolo consiguen firmar con Warner Bross y publicar su primer álbum 'Hunting High and Low' que incluía su hit.

Ahora, 40 años y 10 discos de estudio después, los miembros del grupo repasan su carrera, sus vidas y su relación, a la vez que reflexionan lo que supuso para ellos esa canción y el éxito abrumador.

Protagonista de la película. / netflix

Netflix, desde las 8.00 horas 'Vecinos'

La plataforma audiovisual inicia el mes con una comedia brasileña.

Walter está tan estresado que acaba sufriendo un ataque de nervios. Por recomendación médica, deja la ciudad para buscar la tranquilidad de un pueblo; un remanso de paz en el campo.

Pero sus planes para relajarse se van al traste por culpa de un vecino, Toninho da Vila, que tiene una escuela de samba justo al lado de su casa.

Dominic Monaghan, Amara Karan, Ayelet Zurer, protagonistas de la serie. / amc+

AMC+, 21.00 horas 'Moonhaven'

Thriller de suspense ambientado cien años en el futuro. La serie trata sobre una colonia utópica en la Luna que podría tener las claves para preservar la vida en la Tierra, que se ha vuelto cada vez más peligrosa.

'Moonhaven' se centra en Bella Sway, una piloto de carga lunar y contrabandista, que se encuentra acusada de un crimen y abandonada en Moonhaven, una comunidad utópica ubicada en un Jardín del Edén de 500 millas cuadradas construido en la Luna para encontrar soluciones al problemas que pronto acabarán con la civilización en la Tierra.