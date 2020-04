«Se nos está muriendo una generación y estamos perdiendo a seres queridos»

A punto de coronarse por vigesimoséptimo mes consecutivo como la reina de las noticias de sobremesa, Sandra Golpe (San Fernando, Cádiz, 45 años) tiene también a tiro destronar por primera vez a Pedro Piqueras (Telecinco) como la presentadora del informativo más visto de la televisión. En lo que va de mes, Golpe ha conseguido el mejor dato de ‘Antena 3 Noticias 1’ en 14 años (febrero de 2006), con más de 2,9 millones de espectadores y un 17,7% de cuota de pantalla, registros con los que batiría al informativo del ‘prime time’ de la cadena de Mediaset.

-¿Cómo está viviendo esta crisis?

-Con una enorme pena, con incertidumbre vital. Llevamos varias semanas consecutivas metidos en un bucle terrible, informando de muertes y de contagios a gran escala, lidiando todos con un virus desconocido... Estamos de luto. Nunca antes habíamos afrontado algo así. Se nos está muriendo una generación, estamos perdiendo a seres queridos por el camino. Y la pandemia es global; allá donde mires hay que hablar de coronavirus. Al mismo tiempo, han sido y son días intensísimos en lo profesional.

-¿Cómo es de complicado llevar a cabo un programa en estas circunstancias?

-La mitad de la redacción teletrabaja, y la otra mitad sale a la calle con las lógicas restricciones. Nos hemos tenido que adaptar de un día para otro a esta situación de servicios mínimos. Eso sí, nos salva la calidad de los compañeros y el afán de todos nosotros de dar el 200% en cada informativo.

- ‘Noticias 1’ lleva más de dos años consecutivos de liderazgo. ¿Qué significa para usted?

-Significa que sabemos trabajar bien en equipo y, sobre todo, que contamos con lo más importante: la confianza de los espectadores. Su confianza se gana en años de trabajo concienzudo, pero se puede perder de un día para otro. Eso lo tengo muy presente. Para mí es un orgullo llevar el timón de ‘Noticias 1’ arropada por excelentes profesionales y más ahora, en este periodo de confinamiento. Nuestro premio gordo es ser el informativo más visto de España en este trance. Qué satisfacción y qué responsabilidad...

-¿Intenta desconectar en casa o está pegada las 24 horas a la actualidad?

-Soy de las que desconecta poco o nada. Porque me gusta la información y porque lo necesito para trabajar. Los fines de semana intento dejar a un lado el móvil, por salud mental y porque me lo imponen en casa.

-El coronavirus ha traído consigo multitud de ‘fake news’. ¿Cómo lucha contra ellas?

-Es nuestro gran caballo de batalla en épocas como ésta, con una enorme demanda de información. Desde luego, nosotros verificamos todo lo que emitimos. La televisión no puede perder ese plus de credibilidad frente a otros canales de transmisión.

-En este sentido, ¿cree que la población puede salir reforzada?

-Una gran mayoría se informa a través de los medios tradicionales, que son la gran garantía frente a las ‘fake news’. A nosotros, a las tres, nos ven en torno a los tres millones de personas. Imposible contar historias que no estén contrastadas, la repercusión de lo emitido es enorme.

- ¿Le parece que hay mucho partidismo detrás de algunos titulares o medios?

-En ‘Antena 3 Noticias’ partimos de la honestidad, siempre. Intentamos ofrecer todas las versiones, damos voz a todos los partidos, y que cada cual juzgue después.

- ¿Cómo ve el futuro de los medios de comunicación ante esta crisis?

-Esta situación nos afecta a todos, pero los periodistas siempre hemos estado en crisis, ¿verdad? Yo creo que nos crecemos ante la adversidad. ¡Quiero pensar en positivo! Desde luego, la información en directo siempre funcionará en contextos inusuales, como este.

-¿Cree que el teletrabajo se instalará más a menudo una vez termine la pandemia?

-Me da la impresión de que sí. En España hemos entrado en esta dinámica de forma atropellada, pero ahí seguimos, y no se ha acabado el mundo. De todos modos, espero que en mi medio volvamos cuanto antes a la situación anterior. El periodista es útil allá donde está la noticia, no en su casa.

-La Fundación Atresmedia ha puesto en marcha la campaña #TeLanzoUnBeso. ¿A quién se lo lanzaría usted?

-¡A mucha gente! Para empezar, a los seres queridos de esos que ya no están por culpa del maldito bicho. A los sanitarios, que son nuestros héroes. Y a esos que me han salvado a mí tantas veces, a mis padres. Ya queda menos para abrazarles.