RTVE denuncia el «ataque permanente» a 'La familia de la tele' y pide «tiempo» para remontar sus audiencias

J.M Jueves, 29 de mayo 2025, 10:49 Comenta Compartir

El presidente de RTVE mantiene su confianza en 'La familia de la tele'. José Pablo López salió en defensa del polémico formato producido por los creadores de 'Sálvame' pese a sus bajas audiencias y el rechazo de parte de los trabajadores de la corporación. No obstante, el máximo responsable de la televisión pública insiste en su apuesta para las tardes de La 1 frente al «ataque permanente» contra el programa y pidió «tiempo» pues a día de hoy, según explicó, confía en que pueda remontar en un futuro próximo.

En su intervención en la comisión mixta de RTVE en el Congreso, José Pablo López salía del paso de las acusaciones del portavoz de Sumar, Francisco Sierra, muy crítico con 'La familia de la tele' al asemejarse a 'Sálvame', el extinto magacín de Telecinco, y no cumplir «las exigencias de calidad». «No cumple la función del servicio público», insistió, destacando además en las malas audiencias y el rechazo del público a este espacio, en emisión desde el 28 de abril. En el día de ayer, el magacine en el que colabora Belén Esteban registró un 6,6% y 5,7% de 'share', la mitad de la media mensual de La 1.

López defendió que está construyendo en RTVE un canal «para la mayoría social» y puso en valor las audiencias de La 1 en mayo, que cierra el mes con un 10,5% de cuota; lo que supone una subida de un punto y medio respecto al mismo periodo del año pasado. En este sentido, explicó que la televisión pública no puede actuar con la premisa «que le interesa a la televisión privada y a ciertos grupos mediáticos» porque «hay mucha gente interesada en que a TVE le vaya mal». Asimismo, sacó a relucir la trayectoria de 'Mañaneros', que empezó hace dos años con malas audiencias hasta alcanzar este mes sus mejores registros históricos, rozando el liderazgo de la mañana, para justificar el mantenimiento de 'La familia de la tele' en la parrilla de La 1.

Sobre el programa de María Patiño, López pidió «tiempo» y denunció que el programa vive «el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública«. El presidente de RTVE aseguró que tiene paciencia con los estrenos de los formatos y confía en que la apuesta de la Osa Producciones remonte el vuelo. »Cuando yo tenga un convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, no tenga duda de que yo lo retiraré de la parrilla«, avisó, no obstante, a la vez que recalcó que la franja de La 1 es «segunda opción» por detrás de La 1, gracias al impulso de las ficciones diarias 'La promesa' y 'Valle Salvaje'.

Temas

RTVE Radio Television Española