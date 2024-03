RTVE aplaza la decisión sobre el fichaje de Broncano

Por parte de RTVE solo quedaba un escollo, la luz verde de su Consejo de Administración, sin embargo después de la convocatoria extraordinaria que se ha celebrado este lunes, el obstáculo sigue ahí. El órgano ha decidido hoy aplazar la decisión sobre la contratación de David Broncano hasta su próxima reunión, que debería celebrarse la semana que viene. De hecho, fuentes de la Corporación ya mostraban la pasada semana su extrañeza ante la urgencia de esta convocatoria extraordinaria.

La oferta que el ente público había puesto sobre la mesa ante el Terrat era de tres años de contrato a razón de 14 millones de euros por temporada para la productora de Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce, Encofrados Encofrasa, con todo su equipo al completo. Sin embargo el desacuerdo de los miembros del Consejo de Administración sobre la duración del contrato y el presupuesto total del proyecto ha llevado a aplazar la decisión hasta la próxima reunión, que se celebrará el 20 o 21 de marzo. Un retraso que abre las puertas a una renegociación del contrato. Según avanzaba El Independiente, la intención de los consejeros es que se proponga a El Terrat un contrato de un solo año, con el objetivo de ver si la propuesta funciona en la televisión en abierto.

Será entonces cuando se decida si finalmente David Broncano y 'La resistencia' tienen ya vía libre para dejar Movistar Plus+ y dar el salto a la televisión en abierto la próxima temporada si así lo desean. Después de siete temporadas en la plataforma de Telefónica, si finalmente se cristaliza el fichaje, el cómico y presentador de Jaen se enfrentaría por vez primera al escrutinio del público.

Además lo haría en uno de los horarios de mayor audiencia, el 'access prime time'. Y es que con el fichaje la Corporación pretende plantar cara a 'El hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, un espacio intratable que es, desde hace ya varios años, el más visto de la televisión española, con una media de 2,29 millones de espectadores a cierre de 2023. El programa se emitiría después del Telediario de las 21.00 horas, de lunes a jueves, y tendría una duración de entre 70 y 80 minutos.

Otros pretendientes

RTVE no es la única interesada en Broncano y el formato que le ha llevado al estrellato. Al parecer son varios meses ya los que la productora llevaría estudiando diversas ofertas que van desde permanecer en Movistar Plus+, donde su contrato acaba en junio, hasta establecerse en Telecinco. Sin embargo, la exigencia de cerrar un contrato por tres temporadas fue una línea roja para la principal cadena de Mediaset. Lo cierto es que Telecinco ya intentó plantar cara a 'El hormiguero' con 'Cuentos chinos', el espacio que supuso el regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión 117 días después de abandonar 'Sálvame', sin embargo el programa fue cancelado a las dos semanas tras no alcanzar los datos de audiencia esperados.

Precisamente, la negativa de Telecinco a firmar los tres años de contrato que la productora de Broncano pedía, puso a RTVE sobre la pista, que comenzó a negociar con el equipo del jiennense en noviembre del pasado año. 'La resistencia', un programa de entrevistas y humor irreverente que conecta con el público más joven, podría ser el espacio que atrape a una audiencia más joven en las noches de la cadena pública. Habrá que ver, eso sí, si el título se mantiene. ¿Lograrán que los jóvenes pasen del TikTok y vuelvan a encender la televisión?