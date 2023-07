La reinvención de José Mota

Puede presumir el actor y humorista José Mota de la estabilidad de su relación laboral con TVE. El manchego entró por primera vez en los estudios de Prado del Rey junto a Juan Muñoz en 1989, donde ambos se consolidaron como dúo cómico en el programa 'Pero, ¿esto qué es?', dirigido por el fallecido y mítico realizador Hugo Stuven. Al poco tiempo, Cruz y Raya se independizaron con su propio formato, en el que encadenaron especiales de fin de año, hasta que la pareja rompió. Muñoz siguió su camino fuera de la televisión pública, pero Mota mantuvo sus proyectos en La 1, que también compatibilizó con el cine.

Casi 35 años después de aquella primera aparición, Mota se reinventa y deja aparcado sus habituales formatos de 'sketches' para meterse en un plató a hacer lo que mejor se la da: la improvisación. «Queremos que prime la inmediatez en la comedia sobre lo preparado. He elaborado programas muy cerrados, pero en este momento en la televisión prima lo vivo. Da igual que salgas con la peluca torcida si lo pasas bien, porque la inmediatez forma parte de la comedia», explica el protagonista de la nueva apuesta estival para las noches de verano, que emite este jueves por la noche su primera entrega en La 1 a partir de las 22:35 horas.

'Jose Mota Live Show', el nombre del nuevo proyecto del cómico, será un espacio semanal en el que también se repasará la candente actualidad de este verano acompañado por Patricia Conde y los colaboradores de sus célebres programas de sketches, de los que podremos disfrutar en su formato habitual y, por primera vez, también en directo en plató. Ambos estarán acompañados de caras reconocidas para los espectadores, como Susi Caramelo, Paco Collado, Jorge Luengo o el Mago More. Los padrinos del primer programa serán el actor y director de cine Santiago Segura, gran amigo de José Mota y también habitual en sus proyectos en la pequeña pantalla, y el productor Enrique Cerezo.

En este sentido, Mota destaca la presencia de las entrevistas en este formato, con un único objetivo: jugar y pasarlo bien. Sin embargo, avisa que habrá espacio para la improvisación. Todo puede pasar en el nuevo show televisivo. «Hay un guion que es una guía, pero hay un margen a la locura y la improvisación y a lo que no esperas. Queremos un show con entrevistas, pero no entrevistas al uso. Los invitados vienen a jugar», señala.

«Me faltaba Mota»

Por su parte, Patricia Conde también vuelve a TVE tras su polémico paso por la última edición de 'Masterchef Celebrity'. Reconoce que le ofrecieron el proyecto cuando ya estaba preparando las maletas para irse de vacaciones, después de acabar el rodaje de 'Invictus', un nuevo concurso que se emitirá en la cadena pública la próxima temporada. «Es una aventura maravillosa», comenta sobre su nuevo proyecto. La presentadora cuenta que anteriormente había trabajado también con grandes cómicos del país, como los 'chanantes' o Miki Nadal. «He trabajado con todos, pero me faltaba Mota. Y me dijo Joaquín Zamora (el director) que esto era lo perfecto para mí. Me encanta trabajar con este genio de la comedia y en esta casa. José es inteligente y sensible, y sabe dar al público lo que quiere», señala.

La directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, enmarca la apuesta de la cadena por el jueves dentro de la «programación muy fuerte y potente, familiar y con mucho humor» que La 1 prepara para las vacaciones. «El formato va a sorprender, está pegado a la actualidad, pero con novedades y un Mota con muchas facetas. Con Patricia hace un tándem estupendo. Mota es una persona de La 1, es marca de la casa y muy valorado», destaca.

La corporación pública no quiere desaprovechar el verano para lanzar nuevas apuestas que atrapar al espectador, en un momento en el que La 1 está cerca de superar a Telecinco y alcanzar la segunda posición tras Antena 3, la tele líder. A los estrenos de 'Grand Prix del verano' el lunes y 'Lazos de sangre' para los martes, TVE completa la noche del jueves con José Mota y otro nuevo show que se emitirá a continuación, en la franja de 'late night'. A partir de este jueves por la noche (23:55 horas) arrancará 'Vamos a llevarnos bien', un formato presentado por Lorena Castell, que promete mucha comedia y donde diferentes famosos competirán entre sí para ser los más divertidos del verano. Yolanda Ramos y Carolina Iglesias, y Palomo Spain junto a Edu Soto serán las primeras parejas que concursarán.