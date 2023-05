Regresa 'Mask singer', el programa que desenmascaró a Georgina Rodríguez

Solo un programa de televisión en España es capaz de reunir en un plató a Georgina Rodríguez, La Toya Jackson, Al Bano o Esperanza Aguirre bajo una máscara que les tapaba su identidad mientras cantaban y bailaban. El formato se llama 'Mask singer: adivina quién canta' y regresa este miércoles por la noche a Antena 3 (22:45 horas) con una tercera edición que incorpora a la cantante Mónica Naranjo y la actriz Ana Obregón como nuevas investigadoras junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, los veteranos de este particular show televisivo y fenómeno mundial, cuya anterior temporada se cerró con un 20,6% de cuota de pantalla y más de dos millones de espectadores.

En 'Mask singer' todo es posible. La sorpresa es la protagonista de cada entrega porque nadie conoce a los famosos que se encuentran bajo la máscara. Ni el presentador, Arturo Valls, ni los investigadores. Es el mayor secreto guardado en el programa. Todos conoceremos al mismo tiempo la identidad de los doce personajes que componen esta tercera edición.

Sin embargo, desde la cadena han dado las primeras pistas sobre los perfiles de las personas que pisarán el escenario. Habrá 'celebrities' internacionales, medallistas olímpicos, 'top models', «iconos de toda una generación», internacionales de la selección española y estrellas mundiales con millones de seguidores. En la primera entrega actuarán las máscaras de Alienígenas, Arlequín, Caballito de Mar, Esqueleto, Faraona y Tigrey, al finalizar, se desenmascaran a dos famosos, de los que prometen que serán nombres muy potentes.

Ana Obregón, que no pudo estar en la presentación de 'Mask singer' en Madrid al continuar en Miami junto a su nieta, mandó un mensaje en vídeo en el que definió a este programa como «uno de los más espectaculares de la televisión». «Ha sido un honor ser investigadora, no lo he hecho tan mal. Mónica Naranjo me ha ayudado en momentos difíciles», señaló la actriz, que grabó el programa el año pasado.

Por su parte, la cantante confesó que se lo había pasado como una niña pequeña en este formato. «Cuando dije que sí, no tenía ni idea de la aventura y fantasía que iba a vivir», reveló Naranjo, que también destacó la forma «tan divertida» en la que los investigadores podían ser engañados y despistados. «Con programas así, rejuveneces no solamente por dentro, sino también por fuera. Y eso es muy sano. Es salud», defendió la artista, sorprendida también por los famosos que estaban bajo las máscaras. Y añadió una reivindicación: «Yo valoro el buen rollo con el que te vas a dormir. Hacen falta programas sanos, que te saquen una sonrisa y te hagan soñar. Es necesario».

En este contexto, Javier Ambrossi declaró que 'Mask singer' es un formato que le gusta y que vería en su casa si no participara en él. «Es un programa que regala. Reivindica la tele con la que me críe, la que se ve en familia o con grupos de amigos», apuntó. También destacó la parte emocional que se llevó al encontrarse con Obregón. En el caso de su pareja, el también director de cine y actor Javier Calvo, destacó, que de las tres temporadas que ya tiene el concurso, la tercera ha contado con los momentos «más especiales, divertidos y bonitos».

El delatador

La principal novedad de la edición es el delatador, un nuevo elemento situado al lado de la mesa de los investigadores, pero cuyo uso es limitado y deben estar muy seguros de lo que responderán. Servirá para desenmascarar al famoso en el momento. Si no se acierta, el juego continuará, pero habrá penalizaciones para la persona que haya fallado.

Para la directora de Entretenimiento de Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, este programa pone «al primer nivel» el protagonismo del público y la audiencia. «Tenemos un casting que invita a soñar, nunca os podéis imaginar que detrás de las máscaras hay personas de todos los ámbitos, con una agenda tan ocupada que parece increíble que puedan venir a jugar», señaló la directiva, que celebró que 'Mask singer' sea el formato «en el que las celebridades quieren estar».

En esta línea, la CEO de la productora Fremantle España, Nathalie García, destacó que siempre hay famosos que quieren participar, «pero los que se presentan no siempre tienen el nivel requerido». «Hay una selección porque también buscamos un equilibrio de distintos perfiles», añadió.