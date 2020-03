'Real Mom', contenidos en inglés para niños

Se trata de un espacio diario de 45 minutos, un refuerzo para aprender y practicar inglés en familia durante el periodo de suspensión de las clases presenciales en los colegios. Juegos didácticos para aprender nuevas palabras en la sección Let’s Play, divertidas y sabrosas recetas de cocina en Cooking with Tania; o manualidades creativas en DIY (Do it Yourself) son algunas de las propuestas que Boing pone a disposición de las familias.

Real mom potencia en sus pequeños espectadores valores como la imaginación, la conciencia medioambiental, la creatividad y la iniciativa. Se emitirán vídeos sobre noticias curiosas contadas en inglés para los más pequeños y entrevistas de Tania Llasera a personajes inspiradores como una mujer bombera, una inspectora de policía, un ingeniero aeronáutico, una pastora, una enfermera de helicóptero y un agente de la Unidad Canina de la Policía, entre otros.