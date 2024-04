«Me pone muy triste que se hable de contenidos para referise a obras artísticas»

Al otro lado de la pantalla Berto Romero lamenta (Cardona, 49 años) que, en mitad de la explosión de producciones audiovisuales, el común de los mortales haya acabado llamando contenidos a series o películas. «Me parece la palabra más fea posible para referirse a una obra que pretende ser artística. Que nos hayamos embrutecido de tal modo como para hablar de contenidos me pone profundamente triste», reflexiona el cómico, actor y presentador que este martes estrena 'Ovejas eléctricas' en La 2, a partir de las 23:00 horas.

Producido por RTVE en colaboración con K 2000 (The Mediapro Studio), este espacio, surgido de la mente de José Antonio Pérez Ledo (Bilbao, 45 años), creador de 'Órbita Laika', abordará la narrativa y todas sus manifestaciones -novelas, ensayos, poemas, obras de teatro, comics, series, películas, ficciones sonoras, videojuegos...- a través de diez entregas que versarán sobre los temas universales que han inspirado a los autores de todos los tiempos, generando historias en todo tipo de formatos.

Cuenta Pérez Ledo, también por videollamada, que su intención era poner en marcha un programa de entretenimiento sobre narrativa y, matiza, «no de literatura, que es como lo acabarán llamando». Lo dice porque a lo largo de cada programa se tocarán todo tipo de obras y en todos los formatos y medios posibles. «La idea es que cada semana afrontamos un tema, que en el primer programa será la guerra, y hablamos de cómo ha contado la narrativa la guerra desde sus orígenes en todos los medios y también cómo ha cambiado la forma de contarla», desarrolla.

Al del conflicto bélico, que inaugura el espacio, habrá que sumar otros nueve temas. A saber, infidelidades, infancia, robos, lugares inventados, crímenes, monstruos, naufragios, distopías y familia. En todos ellos se ahondará en las obras que reflejaron dicha temática, sus vínculos con la realidad o los recursos que emplearon sus autores para conseguir que la emoción llegara a los lectores y espectadores. «La idea es contarlo de una manera entretenida y divertida, que provoque risas y reflexión y ahí está el rol de Berto y de los propios colaboradores», apunta Pérez Ledo.

Ficción y realidad

El programa se estructura en base a cinco secciones que defienden otros tantos colaboradores. Así, en 'La rastreadora de historias', la periodista y documentalista sonora Isabel Cadenas Cañón pondrá sobre la mesa cuáles son las primeras aproximaciones al tema y su evolución hasta la actualidad; en 'De la ficción a la realidad (y viceversa), el filólogo Antonio Martínez Asensio buscará el vínculo de esa historia de ficción con la realidad «ya sea porque parte de una historia real o porque ha dado lugar a un caso en la realidad», apunta Romero, mientras que en 'El duelo', la escritora Marta Jiménez Serrano compara dos obras como si se subieran a un ring de boxeo. ¿Un ejemplo? 'American Psycho' y 'Crimen y castigo'.

Completan la nómina de colaboradores la guionista Isabel Vázquez, responsable de 'El muestrario', que usará utensilios físicos como armas para llevar al espectador hasta las obras que los incluyeron, y el escritor Jorge Carrión, que en 'El diletante' tirará del hilo para analizar un aspecto del tema, desde el cine quinqui a la Atlántida, pasando por el ciberpunk. En 'Ovejas eléctricas' también habrá espacio para que Romero entreviste a una persona relacionada con el tema «ya sea por su trabajo o porque sea un especialista en ello», que en la primera entrega es Miguel de la Fuente, reportero de RTVE, veterano en numerosos conflictos bélicos. «En definitiva, tenemos un 'late' muy animado, divertido e interesante», afirma Romero.

En este sentido, el también actor destaca que el programa es «un poco contradictorio». «Está hecho con materiales que te podrían llevar a la densidad, pero no es un programa exhaustivo ni que pretenda llegar al fondo de nada, sino que realmente hace un recorrido que pasa por muchas obras y que va picoteando de aquí y de allá. No es un programa pesado, ni críptico, ni denso ni aburrido. Al contrario, es bastante ligero», analiza.

Cuenta Romero que el tono con el que se ha aproximado al programa no difiere mucho de su tono habitual. «Mi intención, de entrada, era estar más serio, porque a mí me interesa lo que dice esta gente y soy más respetuoso de lo que parece, pero este cabrón me azuzaba como el que pincha a un perro con un palo y estaba todo el día: 'Mete más bromas, mete más guasa'. Así que hay una combinación de las dos cosas».

Sin nervios

Será la tercera vez que Romero se ponga en solitario al frente de un proyecto desde 'El programa de Berto' (La Sexta, 2009) y 'MovieBerto' (Paramount Channel, 2014-2015). ¿Hay menos nervios con un estreno en La 2? «En ese comentario se esconde un poco de menosprecio a La 2 y no debemos vivirlo así», sentencia, provocando la carcajada de su compañero.

«Mira, por mi experiencia, la hostia siempre está a la vuelta de la esquina, en cualquier cadena, plataforma o donde sea. Nervios, yo por mi parte no los tengo porque ya estoy acostumbrado a las hostias y también a que las cosas me vayan bien. Lo que siempre hay es incertidumbre. Es un programa muy adecuado para gente que tenga la curiosidad muy despierta, pero no tengo ninguna opinión muy formada en cuanto a estrenos o audiencias», razona.

«Bueno, sí, si el programa fracasa estrepitosamente ya sabemos lo que va a ser: 'Es que Berto sin Buenafuente no funciona'», vaticina. «De hecho es lo primero que voy a tuitear», le corta Perez Ledo. «Y si funciona, será un nuevo éxito de José Antonio Pérez Ledo», concluye Romero.