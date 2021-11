Polémica bisexual en 'La Isla de las tentaciones': «Mi novia ha criado en Canarias y le gustan las galas Drag»

Si hace una semana lo bañaron en críticas por sus comentarios machistas hacia su chica o por hablar de forma despectiva sobre la posible bisexualidad de Tania, esta semana ha vuelto a generar más chicha para que el público siga pensando lo mismo de él.

Sandra Barneda le preguntaba entonces al malagueño si creía que a su pareja le gusta Tania, a lo que él ha sido directo: «Te lo digo claramente, le gusta». Por otro lado, Alejandro no salía de su asombro al no haberse planteado que su pareja se pudiese sentir atraída por alguien de su mismo sexo. «Yo sé que ella es muy luchadora del tema homosexual (…) es muy liberal«, confesaba el Míster España, «Yo la he visto cariñosa, demasiado cariñosa«.

Una situación que incomodó visiblemente al exconcursante de 'GH VIP', a juzgar por el gesto de repelús que se le escapó al término de las imágenes: «A mí ahora mismo me ha dejado flipando».

«Yo sé que ella es muy luchadora por el tema de homosexuales, se ha criado en Canarias y le gustan las galas Drag, es muy liberal. Pero nunca me ha comentado que haya tenido apetito sexual por otra mujer», dijo el malagueño. Una preocupación que le ha acompañado a lo largo de su estancia en la hoguera.

A pesar de tratarse de la hoguera de Josué, las miradas se centraban en Alejandro cuando ha analizado las imágenes protagonizadas por su novia y Zoe. El gaditano no salía de su sombro cuando declaraba que «Zoe no es buena influencia para Tania, porque es bisexual y si se lanza a Tania, a mí me daría miedo la verdad». Estas palabras no han sentado nada bien a los seguidores del formato en redes.