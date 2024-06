«Soy una persona súper competitiva, no me gusta perder ni al futbolín»

Ni siquiera un corte en el dedo, que obligó a parar durante unos instantes el cocinado del duelo final de 'MasterChef', impidió a Ángela Gimeno (29 años, Valencia) convertirse en la flamante ganadora. Inspiró la creación de su menú en los orígenes y aromas que le han acompañado en su vida. Le sirvió para llevarse el trofeo del programa, un premio de 100.000 euros en metálico, su propio libro de recetas y un máster en cocina en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Aunque ha trabajado en publicidad y ha sido caza talentos, heredó el amor por los fogones de su madre, Verónica, cocinera profesional. La final, en la que la valenciana se enfrentó a María, fue líder de audiencia en La 1 con más de un millón de espectadores y un 15,1% de cuota.

¿Qué tal el día después de ganar 'MasterChef'?

La verdad es que por fin estoy liberada y puedo decir que he ganado 'MasterChef', que llevo callándomelo mucho tiempo. Estoy aliviada y, sobre todo, muy feliz.

¿Costó guardar el secreto?

La verdad es que no me lo ha puesto nadie muy difícil, no me han hecho muchas preguntas. Creo que mis amigos se han portado bien, pero claro, cuando ganas 'MasterChef' quieres contarlo, entonces he sufrido. Por la calle me han dicho cosas preciosas. Me ha parado una niña llorando porque quería hacerse una foto conmigo y yo me quedé impresionada, porque era como que ella me conoce pero yo a la chica no. Ha sido impactante pero además muy gratificante.

En el programa decían que eras el 'caballito ganador' y una de las favoritas para vencer en la edición. ¿Estos comentarios le generaban más presión?

A veces, aunque te digan muchas veces que eres el caballito ganador, tú a ti misma no te lo acabas de creer. No es lo mismo vivirlo a que te lo digan. A ratos me he sentido que era el 'caballito ganador' y a ratos me he sentido que no lo era. Ha sido una montaña rusa que no sabía cómo iba a acabar hasta el final.

¿Se considera una chef competitiva?

Soy una persona súper competitiva. No me gusta perder a nada, ni siquiera al futbolín. Me gusta siempre ganar porque me gusta el juego.

En la final tuvo un importante traspié durante el duelo con María. Sufrió un corte en el dedo durante el cocinado y tuvieron que intervenir los servicios médicos. ¿Se planteó abandonar el concurso?

En ese primer momento me pareció que el corte había sido pequeño. No pensé en abandonar bajo ningún concepto. Quería que me lo arreglaran inmediatamente para seguir cocinando. Después, cuando vi el corte mejor, dije que estaba loca. Pero bueno, es lo que hace la adrenalina.

¿Cómo vivió el duelo con María? ¿Se lleva a una amiga?

Me llevó a una superamiga. Es una persona maravillosa. Haber compartido ese duelo con ella e irnos juntas a estudiar, es un regalo. María me ha ayudado en todo y es una chica increíble.

¿Cuál ha sido su peor momento en 'MasterChef'?

La expulsión de José y de David. Fueron momentos muy tensos y que se fueran los dos a la vez me dejó durante varios días bastante triste y pensativa. Pero el mejor, sin duda, fue cuando hice el mejor postre, unas fresas en vinagre y chocolate. Ahí es cuando empecé a ser consciente de que, de verdad, debería dedicarme a la cocina. Me gustó mucho sentirlo.

¿Y el más duro?

Tuve muchos altibajos. En un momento parece que eres favoritas, pero después no. Sostener esos comentarios que te ponen arriba y luego abajo, pues tienes que estar segura de ti misma para no caer y pensar que te van a eliminar. Lo más importante es tener seguridad durante todo el programa.

¿A qué va a destinar el premio que consiguió como ganadora?

Me encantaría tener un proyecto gastronómico, pero de momento voy a centrarme en estudiar y en aprender para poder ser la chef que quiero ser. De momento me voy a San Sebastián y luego ya sabréis lo que voy haciendo.

¿Se ve dedicándose el resto de su vida a la cocina?

Cien por cien. Eso sí lo tengo claro. Es a lo que quiero dedicarme y por fin he tenido el valor de hacerlo. Ya no hay vuelta atrás.

¿Qué le dice su entorno más cercano?

Está un poco alucinado con el cambio de vida que he dado, pero creo que todo el mundo está de acuerdo que era necesario para mí. En el fondo, es lo que se me da bien. Quizás no soy todavía consciente del cambio de vida que se me viene, pero soy la misma de siempre, solo que más feliz y agradecida. Soy la misma Ángela, no me veo cambiada en ese aspecto.

