«Pensaba que ya no iba a tener la oportunidad de formarme en la cocina»

Un exfutbolista profesional es el ganador de la última edición de 'MasterChef'. Eneko Fernández (Zaragoza, 39 años) se llevó los 100.000 euros en metálico tras vencer a su amigo Álex en un ajustado duelo final, que fue seguido en La 1 por más de 1,7 millones de espectadores y un 20,4% de cuota. El ganador del concurso culinario, que produce RTVE en colaboración con Shine Iberia, dedicó el menú a su familia, especialmente a su mujer, a quien le debe el haber participado en el programa.

-¿Costó guardar el secreto?

-La verdad es que me ha costado bastante, pero ha sido muy bonito vivirlo con la gente alrededor, lo hemos vivido todos con la misma ilusión y eso fue muy guay. Me costaba menos aguantarlo porque era muy divertido ir viendo cómo iban reaccionando. Viví la final en Madrid junto a algunos de los compañeros y fue muy emocionante. Me he sentido liberado por poder decirlo ya y hablarlo con naturalidad; que le gente te pare y le digas sí, he ganado.

-¿Qué sensaciones tiene tras ser el ganador de 'Masterchef'?

-Son sensaciones increíbles. Pensaba que a estas alturas de mi vida ya no iba a poder tener la oportunidad de parar y formarme en el mundo de la cocina, con una familia en marcha y un trabajo estable. Creía que ya había pasado el momento de poder hacerlo, pero me siento satisfecho de haber apostado todo por esto y de que haya salido tan bien. Se me ha abierto el poder trabajar en la cocina, que era mi sueño.

-¿Ha sido más difícil la cocina o el fútbol?

-Están muy parejos, pero la sensación es que la exigencia y la competición son parecidas. Pero 'MasterChef' creo que todavía lo sube un peldaño más. Tienes tantísima presión en el momento de las pruebas que era algo que nunca había sentido. En el fútbol, la responsabilidad se diluye un poco más porque eres equipo; en el programa era una persona y depende todo de ti. Tienes que cargártelo todo en los hombros y hacerlo lo mejor posible.

-A su rival en la final le calificó como un «hermano pequeño». ¿Se lleva un amigo?

-Creo que ha sido una lección de deportividad cómo hemos vivido los cuatro finalistas la final y ya del duelo ni te hablo. Álex ha tenido un comportamiento impresionante. Sé que es muy duro quedarte a las puertas y no haber ganado. Demostró deportividad y cariño, me abrazó y me dijo que me quería. Es un gesto para alguien tan joven y todavía sin tanta experiencia, que habla muy bien sobre él. Creo que también es algo muy bonito que hemos podido enseñar a toda la gente que está viendo el programa en España; el poder vivir la competición tan sana y de esa manera tan deportiva entre nosotros. Nos queremos mucho y somos grandes amigos.

-¿Temía a algún miembro del jurado?

-Es verdad que las valoraciones positivas de Jordi siempre tardan más en llegar y da mucho más respeto porque parece que él siempre tiene una mirada muchísimo más crítica. El día del duelo final recibí unas valoraciones fantásticas y estuvo muy interesado por mis platos y procesos. Significa mucho para mí que me haya valorado así, es un chef con tres estrellas Michelin, uno de los mejores del mundo. Es la sensación de satisfacción más grande que he vivido en mi vida.

-Vivió durante el programa algún que otro roce con Luca, uno de los concursantes más polémicos de la edición. ¿Le considera buen compañero?

-Le considero buen compañero, sí. Es muy joven y ha tenido una educación que igual es diferente a la mía, pero siempre he intentado tratar a todo el mundo bien. Luca es una persona que tiene cosas muy buenas también. Tenemos que aprender un poco a perdonar esas partes cuando nos equivocamos. Soy el primero que me equivoco y meto la pata en las relaciones personales. Tuvimos ese mini enfrentamiento, pero luego fuera seguimos teniendo muy buena relación. No le guardo ningún rencor por nada.

-¿En qué va a invertir el dinero que ganó? ¿Tiene planes de futuro?

-Estoy tan contento con el premio y con el prestigio que te puede dar el haber quedado primero que me siento con la responsabilidad de seguir formándome más. Iré a San Sebastián a seguir aprendiendo. Parte del dinero lo dedicaré a seguir empapándome sobre cocina. Sobre el futuro, tengo la ilusión de que el jueves va a salir el libro con mis recetas, que es otro sueño cumplido.

Ampliar Eneko, junto a Samanta, Pepe y Jordi.

-¿Le costó dar el paso para presentarse a 'MasterChef'?

-Lo que más me costó para dar el paso fue que no quería dejar a Cris (su mujer) con las niñas en casa y embarazada. Era un momento muy crítico de la familia y quería estar con ellas. Pero me empujó a participar, me dijo que era una oportunidad única y que no me preocupase. Y se lo agradezco muchísimo, porque me parece un acto de generosidad por su parte. He entrenado para 'MasterChef'. Desde los 23 años que me fui de casa, y ahora tengo 39, he cocinado cada día en mi casa. Me gusta mucho comer, la gastronomía e ir a buenos restaurantes.

-Ahora se convierte de repente en un personaje popular. ¿Cómo va a gestionar la fama?

-Es algo súper extraño porque además no solamente es que te conozcan, sino que sientes que has formado parte de las vidas de los espectadores durante unos meses. Lo estoy viviendo con mucha naturalidad. En el mundo del deporte aprendí a vivir un poco el estar más expuesto, a otro nivel porque no llegué a jugar muy alto.