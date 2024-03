La pareja que cambia 'La isla de las tentaciones' por la de 'Supervivientes'

Una pareja de la 'La isla de las tentaciones', Carmen Borrego, una chef, un bombero y un 'personal trainer' cierran la lista de los concursantes confirmados, hasta el momento, para el 'reality show' más extremo de Telecinco, 'Supervivientes'. Tan solo quedan tres días para su estreno y ya se esperan con ansia los diferentes retos, tanto personales como físicos, a los que una extensa lista de personajes populares tendrá que enfrentarse.

Gracias a los concursantes confirmados, ya se puede empezar a especular quienes darán mas que hablar: Carmen Borrego y la expareja de su hermano Kike Calleja, una pareja nacida tras la quinta edición de 'La isla de las tentaciones', un bombero que hace comentarios subido de tono y varios 'nepo babies' (hijos de), son algunos de los 'supervivientes' que deberán enfrentarse al famoso salto desde el helicóptero y a los desafíos mas extremos de Cayos Cochinos.

Esta edición será la vigesimotercera del programa por el que Mediaset apuesta año tras año y se estrena este jueves, 7 de marzo, en Telecinco. El concurso contará nuevamente con Jorge Javier Vázquez como conductor de las galas y Carlos Sobera al frente del debate semanal, 'Tierra de Nadie'. En esta ocasión, Sandra Barneda sustituirá a Ion Aramendi en 'Conexión Honduras', mientras que Laura Madrueño estará por segundo año consecutivo presentando los tres espacios desde la isla caribeña.

A continuación, todos los personajes que se han atrevido a cambiar sus acomodadas vidas por el hambre y el sol abrasador:

Gorka Ibarguren

Gorka es el último concursante confirmado de 'Supervivientes'. Es entrenador personal y técnico deportivo y se dedica a motivar a las personas para mejorar su rendimiento físico a través de clases online bajo el lema 'Alcanza tu versión más fuerte'. Se dio a conocer en el programa 'El conquistador' y llega a 'Supervivientes' enfocado en ganar: «Los Cayos Cochinos no se me van a resistir. Voy a traer el premio a casa».

Rubén Torres

El bombero de la edición asegura que llega dispuesto a hacer «arder Honduras». «En mi día a día, enciendo más fuegos de los que apago», presume Rubén. Además de apagar y prender llamas, participó en el conocido programa 'Falso amor' y tiene su propio negocio de tatuajes. Es de lo más polifacético y, parece ser, no hay nada que se le resista. Si algo se puede presuponer sobre este concursante es que su físico trabajado a base de gimnasio resistirá casi cualquier reto físico al que se tenga que enfrentar en la isla.

Aurah Ruiz

La canaria está mas que acostumbrada a pasear por las playas pero, ¿será capaz de soportar las condiciones extremas de Cayos Cochinos? Aurah se dió a conocer en 2014, cuando se convirtió en pretendienta en 'Mujeres y hombres y viceversa'. En 2018 decidió probar suerte en el mundo de los 'realities' y entró a la casa de 'GH VIP'. Dos años después participó en 'La casa fuerte 2'. Gracias a su extensa experiencia en el terreno de la telerrealidad sabe de sobra lo que es convivir con famosos, sin embargo, el 'reality show' más extremo de Telecinco requiere mucho más. «Ahora estoy en mi mejor momento y vengo a ganar 'Supervivientes'. Prepárense para conocer a la verdadera Aurah», defiende en su presentación.

Miri Pérez-Cabrero

Cayos Cochinos tendrá la oportunidad de disfrutar de platos de alta cocina con la ex concursante de 'Masterchef' Miri Pérez-Cabrero, o, al menos, lo intentará con los recursos disponibles. «Como buena sagitario, tengo muy poca cabeza y mucho corazón. Mi familia no entiende que me sume a la aventura, dicen que estoy un poco loca, pero yo tengo unas ganas que me muero», asegura la 'influencer', actriz y cocinera en su vídeo de presentación.

Mario González y Claudia Martínez

De República Dominicana a Honduras: Mario y Claudia se dieron a conocer gracias a su participación en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, la pareja no se conoció hasta despues de la experiencia, ya que ambos acudieron con sus respectivas parejas de aquel entonces. A día de hoy, mantienen una relación desde hace casi un año. La pareja ha dado mucho que hablar hasta el momento, pero llegan dispuestos a hacerse valer.«Vamos a callar muchas bocas», declara Mario.

Pedro García Aguado

El campeón del mundo de waterpolo, presentador de televisión y educador parental es el undécimo concursante confirmado de 'Supervivientes 2024'. El deportista y rostro televisivo, que está a punto de saltar del helicóptero, declara en su presentación: «A lo largo de mi vida me he enfrentado a múltiples desafíos, pero esta aventura es un auténtico reto. Ahora sí me vais a conocer de verdad».

Rocío Madrid

Rocío Madrid fue colaboradora en 'Crónicas Marcianas', donde la actriz y presentadora malagueña se ganó el favor de la audiencia con gracias a su energía y simpatía. En su vídeo de presentación confiesa que ha rechazado participar en el 'reality' varias veces por temor. Ahora asegura que está preparada: «Preparaos para conocer a la gran Rocío, una auténtica superviviente», advierte.

Carmen Borrego

En su vídeo de presentación, la exdirectora de programas y colaboradora televisiva ha confesado sus ganas de concursar y como espera que esas ganas «superen al miedo» que siente. «No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal», comenta Borrego, hija de la periodista María Teresa Campos y hermana de la presentadora Terelu Campos.

Arantxa del Sol

Arantxa fue modelo, actriz y presentadora 'top' de los años 90. Llevaba más de diez años alejada de las cámaras ya que, al casarse con el torero Juan Serrano 'Finito de Córdoba' y tener dos hijos, se centró en su familia. Juntos abandonaron Madrid, lugar que tanto brindó a la asturiana, para mudarse a Córdoba, ciudad natal de su marido. Ahora vuelve con mas ganas que nunca. «Me encanta enfrentarme a nuevos retos», apunta.

Javier Ungría

Otro concursante confirmado por Telecinco es Javier Ungría, empresario y exmarido de la diseñadora de joyas Elena Tablada, a su vex ex de David Bisbal. «Soy una persona luchadora, empática y voy a ir a por todas», ha asegurado el dueño de un restaurante del madrileño barrio de Salamanca en su vídeo de presentación. Además, ha destacado sus ganas de superar el primer reto de los Cayos Cochinos: saltar del helicóptero.

Arkano

El 'freestyler', rapero y campeón internacional 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos, Arkano, promete aportar frescura al programa. «Batí el récord mundial, tras estar más de 24 horas improvisando rimas, pero ahora se trata de sobrevivir y yo soy un superviviente», declara en su vídeo de presentación, haciendo referencia a su récord Guinness.

Zayra Gutiérrez

La hija de Guti y Arantxa de Benito, Zayra Gutiérrez, será otra de las jóvenes de la edición. Como hija de futbolista y presentadora ha sido comidilla durante años de la prensa rosa y ella misma afirma que de todas las cosas que se han dicho, «pocas son verdad». «Es mi primera vez en televisión y vengo que veáis cómo soy», se defiende.

Blanca Manchón

Deportista sevillana y campeona mundial de windsurf, Blanca Manchón llega dispuesta a ganar: «No le tengo miedo a nada y voy a por todas», asegura en su vídeo de presentación. Contundente, fuerte y acostumbrada al sacrificio y al trópico, es una rival que, de primeras, parece difícil de vencer. «Esto es un juego y no hay amigos», ha espetado.

Ángel Cristo

Ángel Cristo, es otro 'nepo baby' -calificativo para los vástagos de personas famosas- de la lista. Hijo de Ángel Cristo y la actriz Bárbara Rey, a pesar de haber sido discreto respecto a su vida personal en el pasado, hace unos meses hizo pública la negativa relación que mantiene con su madre, lo que provocó un torrente de titulares. «Ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo ha opinado de mí y, realmente, nadie ha pasado tiempo conmigo ni me conoce», ha confesado en su presentación. «Espero que me apoyéis en este reto y que tengáis la oportunidad de conocerme», ha añadido.

Lorena Morlote

A pesar de la dificultad de mantenerse bien aseado en Cayos Cochinos, al menos ahora contarán con una peluquera profesional, Lorena Morlote. Su repertorio de clientas cuenta con una larga lista de famosas de primera categoría como Shakira, Paris Hilton, Victoria Beckham o Eva Longoria. «Voy a ser una auténtica bomba en Honduras. Voy a crear tendencia con mis bañadores», ha dicho la estilista capilar, aportando importancia a las apariencias.

Kike Calleja

De comentador de 'realities' a participar en uno, el periodista Kike Calleja cambia los platós por la isla tropical de 'Supervivientes'. El marido de la ya experimentada en este tipo de programas, Raquel Abad, es exreportero de 'Sálvame' y ahora colaborador de 'Vamos a ver' y 'Fiesta'. Lo mas interesante, una vez se confirmó la participación de Carmen Borrego, es que Calleja mantuvo un romance con su hermana Terelu Campos. A día de hoy les une una amistad que, como él reconoce en su presentación, le «ha hecho protagonizar diferentes portadas de revistas». Habrá que esperar para ver si la cercanía con la familia de su rival supone roces y dudas a la hora de luchar por la victoria.