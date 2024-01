«Mi objetivo es no estar muchos años más en la tele»

Trece celebridades competirán junto a su pareja de baile para demostrar sus habilidades sobre un escenario. Telecinco estrena esta noche (22:00 horas) 'Bailando con las estrellas', el exitoso formato internacional que pone a bailar a los famosos ante la mirada de un exigente jurado formado por Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez; y personajes conocidos como Antonia Dell'Atte, Boris Izaguirre y Cristóbal Soria. Todo ellos deberán evaluar a Miguel Torres, Ágatha Ruiz de la Prada, Josie, Adrián Lastra, Sheila Casas, Mala Rodríguez, José Manuel Pinto, Elena Tablada, Bruno el 'Mozo de Arousa', María Isabel, entre otros concursantes de este show presentado por Jesús Vázquez y la exmodelo Valeria Mazza.

-Vuelve al 'show' en directo, esta vez con 'Bailando con las estrellas'.

-Lo voy a disfrutar muchísimo. He ido descubriendo el programa, ha habido mucho secretismo, hasta con nosotros... De repente, de que Antonia iba a ser jurado me enteré hace dos días y con Boris me pasó algo igual. Él me escribió desde Tokio y yo estaba en la Antártida, imagínate. Hacer un programa con compañeros y amigos de hace tantos años es muy chulo. Es una de esas carambolas de la vida que te pasan. Volver a hacer televisión en directo es un sueño. La he echado de menos.

-¿Por qué no se atreve a bailar?

-Porque bailo muy mal. Nos propusieron preparar algo para el arranque del programa y es que no teníamos tiempo. En dos días no me aprendo una coreografía que quede resultona. Lo dejamos para el programa final, a ver si ahí con mucho esfuerzo y los bailarines nos ayudan, podemos intentar preparar algo. Lo voy a dejar ahí en sorpresa.

«Me dijeron que me iba a estrellar en esa franja, pero confiamos en que esa opción guste» Jesús Vázquez Presentador

-Con 58 años que tiene y tantas décadas de trabajo a sus espaldas… ¿Se ha planteado parar y pensar qué quiere hacer?

-El año pasado tuve un momento un poco de no saber muy bien qué quería después de hacer tantas cosas. Tengo contrato con Mediaset hasta 2025 y me estaba planteando seriamente si seguir o hacer una parada para ver qué quiero hacer. Pero de repente me han puesto dos caramelos como 'Bailando' y la vuelta de 'Allá tú', que para mí ha sido maravillosa porque es uno de los programas en los que más feliz he sido.

-¿Esa reflexión tuvo que ver con la salida de Paolo Vasile del grupo?

-No, y sin faltar al respeto a nadie ni meterme en ningún lío, mi vínculo es más con Mediaset que con sus consejeros delegados. Mi primer jefe en Telecinco fue Valerio Lazarov hace más de treinta años… al final, los cargos directivos van y vienen. A mí lo que me gusta es el espíritu de Mediaset. Me siento muy identificado con la tele que hace. Tengo compañeros y amigos que están conmigo desde el principio, desde el equipo técnico hasta gente de sonido. Esta empresa es familiar para mí.

«Bailo muy mal. En dos días no me aprendo una coreografía resultona» Jesús Vázquez Presentador

-¿Tiene un plan B fuera de la tele?

-Lo tengo clarísimo. Esta época que tuve de pensar si seguir o no es porque en el fondo mi objetivo es no estar muchos años más en la tele. Tengo claro lo que quiero hacer en la vida, que es sobre todo viajar. Vivo planeando viajes. En unos años, sí o sí, lo dejaré, porque no voy a dejar trabajar a los 80 años. Esa gente que dice que morirá en un escenario… la vida es algo más que eso. Quiero retirarme cuando tenga energía, ganas, fuerzas y cogerme a mi marido, irnos por el mundo y vivir la vida, que para eso he trabajado treinta y tantos años. Ahora quiero gastármelo, que no tengo hijos que me hereden ni nada. Además, ya he hecho testamento solidario para donarlo todo a Acnur. Todo lo que sobre, voy a intentar gastármelo en todo lo que pueda.

-¿Cómo lleva lo de enfrentar 'Allá tú' con 'El hormiguero'?

-La pelea está dificilísima porque esa franja es la más dura y más difícil de todas, casi más que el 'prime time', que ya empieza sobre las 23:00 horas y la mitad del público se ha ido. Hay también otros formatos consolidados como 'El intermedio' o 'First Dates'… A mí me dijeron que me iba a estrellar en esa franja, pero confiamos en que es una opción que puede gustar a la gente. Pedí tiempo, porque creo que estamos haciendo los programas con muchísimo cariño y muy divertidos.