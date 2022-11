Lo que hay que ver este 4 de noviembre

Los amantes del cine tienen dónde elegir en esta jornada de viernes. Si les gustan las aventuras y los detectives, Enola Holmes vuelve a las pantallas de Netflix. Si le van más las historias de amor prohibido, Prime Video estrena 'My Policeman'. Y se es un amante de la comedia familiar hecha en España, no se pierde 'Llenos de gracia' en Movistar Plus+.

La influencer Dulceida estrena docuserie. / prime video

Prime Video, desde hoy 'Dulceida al desnudo'

LLega la esperada docuserie de cuatro episodios sobre la vida de la famosa influencer. Dulceida es una de las creadoras de contenido españolas más conocidas y con mayor proyección en redes sociales a nivel internacional, pionera en el mundo de los influencers.

Un referente en la industria de la moda con más de 12 años de dedicación y trabajo también como empresaria con su propia marca de ropa y calzado de venta online, una agencia de representación de talento y creadora de Dulceweekend y los Premios Ídolo.

A lo largo de cuatro capítulos, la docuserie mostrará cómo es el día a día de la influencer y descubrirá la faceta más íntima de la persona que está tras el personaje de Dulceida: Aida Domenech. Además, profundizará en las claves de su éxito y cómo ha sabido utilizar las redes sociales para conectar con el público, tanto español como internacional, gracias a su naturalidad y cercanía.

La cinta se basa en la historia del futbolista Valdo. / movistar plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'Llenos de gracia'

Carmen Machi y Paula Usero coprotagonizan esta comedia familiar inspirada en la historia real del exfutbolista Valdo, del Real Madrid. La cinta, dirigida por Roberto Bueso, se sitúa en el verano de 1994, momento en el que la hermana Mariana, una monja muy singular, es enviada a El Parral, un orfanato que está a punto de cerrar.

Este lugar está lleno de huérfanos rebeldes, malhablados y respondones que pasan sus veranos sin nada que hacer en el orfanato, hasta que la hermana Marina decide montar un equipo de futbol.

Enola sigue la tradición familiar y se convierte en detective privado. / netflix

Netflix, desde las 7.00 horas 'Enola Holmes'

Segunda entrega de las cintas que narran las aventuras de Enola, la hermana pequeña del celebérrimo Sherlock Holmes, que aspira a seguir los pasos de su hermano y convertirse en detective en una época y una sociedad poco dispuesta a aceptar que las mujeres sirvan para algo más que casarse y tener hijos.

Enola Holmes (Millie Bobby Brown), que acaba de resolver con éxito su primer caso, sigue los pasos de su célebre hermano, Sherlock (Henry Cavill), y f unda su propia agencia. Pero pronto descubre que la vida de una detective privada no es tan fácil como parece.

Resignada a aceptar la cruda realidad adulta, está a punto de echar la persiana cuando una cerillera sin blanca le ofrece su primer trabajo oficial: buscar a su hermana desaparecida. El caso resulta mucho más enigmático de lo que esperaba, y Enola se ve arrojada a un nuevo y peligroso mundo: desde las siniestras fábricas y los pintorescos teatros de variedades de Londres a las más altas esferas de la sociedad y el mismísimo 221B de Baker Street.

Mientras se fragua una conspiración letal, Enola deberá recurrir a sus amigos —y al propio Sherlock— para desentrañar el misterio. ¡La partida no ha hecho más que empezar!

Se cumplen cien años del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. / movistar Plus+

#0, 18.00 horas 'Tutankamón, la historia no contada'

Descubra un documental que repasa desde el hallazgo de la tumba en las cercanías de Luxor en 1922 hasta la construcción del Gran Museo Egipcio en Guiza que se inaugurará para celebrar este centenario y será el mayor centro de arqueología del mundo.

Además, esta producción explora los objetos del ajuar funerario, la momia del faraón y la investigación que continúa hoy en día centrada en la posibilidad de que exista una estancia secreta en la tumba.

A través de expertos internacionales como Salima Ikram, Marc Gabolde o Rebecca Bradshaw, este documental descubre la historia del niño rey y todas las teorías que existen en torno a su vida.

La acción se desarrolla en Gran Bretaña, desde los años 50 a los 90. / prime video

Prima Video, desde hoy 'My Policeman'

Estreno de una maravillosa historia de amor prohibido y convenciones sociales en contínuo cambio que sigue a tres jóvenes -el policía Tom (Harry Styles), la profesora Marion (Emma Corrin) y el comisario de arte Patrick (David Dawson)- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50.

En la década de los 90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) y Patrick (Rupert Everett) siguen sintiendo nostalgia y arrepentimiento pero ahora tienen una última oportunidad de reparar el dolor del pasado.

Tom Hanks y Meg Ryan. / c7

TCM, 21.00 horas 'Tienes un e-mail'

El próximo 11 de noviembre, España celebra su Día de las Librerías, una forma de impulsar el hábito de la lectura y celebrar las librerías como lugar inclusivo que ayuda a enriquecer la cultura de nuestro país. TCM se une a esta celebración con una selección de películas que transcurren en librerías icónicas.

Hoy emite 'Tienes un e-mail'. Kathleen Kelly, la propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles, ve peligrar su negocio cuando una cadena de grandes librerías abre un local al lado de su tienda. Cuando conoce a Joe Fox, el hijo del dueño de la cadena, sentirá inmediatamente por él una gran antipatía. Lo que ambos ignoran es que mantienen una relación por correo electrónico.