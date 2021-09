Netflix se corona en los Emmy con 'The Crown' y 'Gambito de dama' Olivia Colman y Josh O'Connor, de la serie sobre la realeza británica, se hicieron con las estatuillas a los mejores actores | El premio a la mejor actriz de una miniserie fue para Kate Winslet por su drama 'Mare of Easttown', mientras que Ewan McGregor ganó al mejor actor por su papel en 'Halston'

A Netflix, a menudo, se le ha colgado el sambenito de apostar más por la cantidad que por la calidad y, en cierta forma, así es. Títulos como 'House of Cards', 'Orange is the New Black' o 'Stranger Things', hasta ahora sus mayores éxitos, siendo productos con grandes valores de producción y buenas actuaciones, no dejan de ser series entretenidas y bien hechas, que, para muchos, palidecen frente a la oferta más contenida de HBO. La madrugada del domingo al lunes Netflix se sacudió ese estigma y lo hizo arrasando en unos premios Emmy que, por primera vez en dos años, se celebraron con una gala presencial en un auditorio parcialmente abierto debido a la pandemia.

La cuarta temporada de 'The Crown' no solo obtuvo premio a la mejor serie dramática, sino que se hizo con otros seis galardones en el apartado de drama, mientras que la fascinante 'Gambito de dama' se alzó como la mejor miniserie en una noche histórica para Netflix, que nunca había acaparado tantas estatuillas en la gala de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión Estadounidense.

«Vamos a tener una fiesta ahora. Estoy sin palabras y muy agradecido», decía Peter Morgan, creador de 'The Crown', que se conectó en directo desde un auditorio remoto en Londres, en donde estaba con sus colegas y parte del elenco de la popular serie, para dar un discurso de agradecimiento. Esta cuarta temporada de la ficción que sigue los pasos de la realeza británica ahoran en esta ocasión en el difícil matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana.

Olivia Colman, ganadora de un Oscar por su papel en 'La favorita', se alzó con el Emmy a la mejor actriz dramática por interpretar a la reina Isabel II. Durante su intervención, Colman rindió tributo a su padre, quien falleció durante la pandemia. «Habría amado esto», dijo al recibir el premio que muchos creían iría para Emma Corrin, por encarnar a la princesa Diana. Por su parte, Josh O'Connor, mejor actor dramático por su interpretación del príncipe Carlos, elogió a Corrin llamándola «una fuerza de la naturaleza» y dijo que los dos años que había pasado trabajando en la serie han sido la experiencia «más gratificante» de su vida. Antes, 'The Crown' conquistó premios para actor y actriz de reparto (Tobias Menzies por dar vida al duque de Edimburgo y Gillian Anderson por encarnar a Margaret Thatcher), además de mejor guión y mejor dirección de drama.

Olivia Colman, Josh O'Connor y Ewan McGregor. / Agencias

En el caso de 'Gambito de dama', que cuenta la historia de una huérfana que irrumpe en el mundo profesional del ajedrez y que impulsó la venta de tableros en todo el mundo cuando se estrenó el pasado año, la miniserie se hizo con los galardones a la mejor miniserie y a la mejor dirección de una miniserie. Sorprendentemente Anya Taylor-Joy, la actriz sobre la que recae el peso de la ficción, se quedó sin estatuilla. «Trajiste lo sexy de vuelta al ajedrez, e inspiraste a una generación de mujeres y jóvenes a entender que el patriarcado simplemente no tiene defensa frente a nuestras reinas», le dijo en su discurso William Horberg, productor ejecutivo de la serie.

Kate Winslet se llevó el Emmy a la mejor actriz de miniserie.

Y es que el premio a la mejor actriz de una miniserie fue para Kate Winslet por su drama 'Mare of Easttown', que también se llevó los premios a mejor actor y actriz de reparto de una miniserie (Evan Peters y Julianne Nicholson). «Quiero reconocer a mis colegas nominadas en esta década que tiene que ser la de las mujeres apoyándonos unas a las otras», dijo Winslet. La actriz aplaudió a los creadores de la serie por desarrollar «una madre con fallas, de mediana edad. Nos hicieron sentir reconocidas». Ewan McGregor ganó el Emmy al mejor actor de miniserie por su papel en 'Halston', otra de las miniseries de Netflix, estrenada hace apenas unos meses.

Apple TV+ triunfa en comedia

En el apartado de comedia, Apple TV+ se llevó el gato al agua 'Ted Lasso', que se coronó como mejor serie de comedia. Jason Sudeikis ganó al actor de mejor comedia por su interpretación de Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano que asume las riendas de un club de fútbol. «Vaya año», dijo Sudeikis. «Podría decir que este programa es sobre familia, sobre mentores y profesores, sobre compañeros de equipo. Y no estaría aquí sin ellos en mi vida», explicó al recibir la estatuilla. La serie ganó además los dos primeros premios de la noche a mejor actor y actriz de reparto para una comedia (Brett Goldstein y Hannah Waddingham).

Jason Sudeikis.

No obstante, no conquistó las estatuillas para guión y dirección de comedia, que fueron para 'Hacks', que también se llevó el Emmy a mejor actriz de comedia para Jean Smart. La veterana actriz fue aplaudida de pie y rindió tributo al aceptar el premio a su esposo y actor Richard Gilliland, que murió seis meses atrás. Esta victoria, por cierto, marca los primeros Emmys para la plataforma HBO Max, que desembarcará en España el próximo 26 de octubre.

A diferencia del año pasado, que contó con una ceremonia virtual, este año una estricta lista de 500 nominados se reunió siguiendo precauciones tales como comprobar su vacunación anticovid. Los productores, sin embargo, prometieron una «fiesta divertida y lujosa», con la que, de alguna manera, se volvía a una cierta normalidad.

Los raperos LL Cool J y Lil Dicky, y la actriz Rita Wilson lideraron un número musical para abrir la ceremonia y cantaron, junto a otras estrellas, una versión de 'Just A Friend', del fallecido rapero Biz Markie, rimando con los programas nominados de la noche.