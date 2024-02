Nebulossa gana el 'Benidorm Fest' y lleva 'Zorra' a Eurovisión

Nebulossa se alzó este sábado por la noche con el micrófono de bronce que le otorga la victoria en el 'Benidorm Fest 2024' con la canción 'Zorra', con la que la pareja alicantina formada por María Bas y Mark Dasousa conquistó al público y jurado del Palau D'esports L'Illa de la ciudad levantina -los ganadores casi jugaban en casa-. Con un total de 156 puntos, se impuso a st. Pedro y Angy Fernández, que lograron la segunda y tercera posición respectivamente tras unas votaciones de infarto (hubo empate en el jurado profesional, en las que no faltaron vítores y algún que otro abucheo. Así, el grupo acudirá el próximo 11 de mayo a la ciudad sueca de Malmö, donde se celebrará este año el Festival de Eurovisión.

La noche arrancó con la actuación de María Peláe, una de las artistas consagradas que se presentó a la preselección eurovisiva de TVE con 'Remitente', una apuesta por el flamenco –ella arranca incluso tocando la guitarra-- con una desgarradora puesta en escena que simula un fusilamiento en el franquismo. También actuó Angy Fernández, quien se ha convertido en una de las sorpresa de la edición con su canción 'Sé quién soy', que supuso además su regreso a la música con la que se dio a conocer en el concurso 'Factor X'.

El tinerfeño Jorge González intentó por tercera vez acudir al Festival de Eurovisión y, en esta ocasión, se convirtió en uno de los favoritos del público tras su debut en la segunda semifinal. Con 'Caliente', el que fuera ganador de 'Tu cara me suena' apareció semidesnudo junto a sus cuatros bailarines, en una actuación muy sensual donde hubo mucho humo y fuego. El grupo Nebulossa fue de los más vitoreados con su canción 'Zorra', un alegato al empoderamiento femenino que está predestinado a convertirse en un himno para los próximos meses.

Bajo una escenografía conceptual, Sofía Coll presentó su tema 'Here to stay', donde mezcla castellano, catalán e inglés, en la que no faltó baile, acrobacias e incluso un 'break dance' durante el minuto final. Cerraron la noche la banda 'Miss cafeína', con su pegadizo 'Bla, bla, bla', y Almácor, con la canción 'Brillos platino', la propuesta más innovadora de la edición, donde mezcla efectos visuales y sobre impresiones. Sin embargo, un fallo de TVE en una de las pantallas opacó la actuación, lo que provocó disculpas por partes de la cadena pública y posteriores abucheos, reclamando que la repitiera.

Votación mixta

El ganador del 'Benidorm Fest 2024' se eligió nuevamente mediante una votación mixta entre el jurado profesional (50%), el voto demoscópico (25%) y el público a través de llamadas de teléfono o mensajes SMS (25%). La cantante Beatriz Luengo fue la portavoz de los jueces profesionales, entre los que también han estado Ángela Carrasco, Carlos Baute y Guille Milkway, conocido por el grupo La Casa Azul.

También hubo una representación de jueces internacionales, entre los que se encontraban, el jefe de la delegación británica en Eurovisión y productor ejecutivo del Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool, Lee Smithurst, o el jefe de la delegación de Armenia y productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2022 en Ereván (Armenia), David Tserunyan. Además, Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada fueron los maestros de ceremonias en la final.